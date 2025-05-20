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Суд в Москве арестовал новоявленного россиянина из-за попытки вступить в ИГ

Ведомости

Гражданин России Шахбоз Давлатов был арестован из-за попытки вступить в «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Гражданство РФ мужчина получил недавно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда в Москве.

В материалах указано, что следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого, потому что на свободе он может в том числе «поддерживать и координировать связь с другими участниками ИГ». Новоявленный россиянин был отправлен в СИЗО в середине апреля.

15 мая ФСБ России совместно с МВД, СКР и Росгвардией провела профилактические рейды против идеологии насилия и массовых убийств среди молодежи в 81 регионе страны. В пяти городах за подготовку вооруженных нападений были задержаны шесть человек. Речь о Москве, Тюмени, Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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