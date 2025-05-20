Суд в Москве арестовал новоявленного россиянина из-за попытки вступить в ИГ
Гражданин России Шахбоз Давлатов был арестован из-за попытки вступить в «Исламское государство»
В материалах указано, что следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого, потому что на свободе он может в том числе «поддерживать и координировать связь с другими участниками ИГ». Новоявленный россиянин был отправлен в СИЗО в середине апреля.
15 мая ФСБ России совместно с МВД, СКР и Росгвардией провела профилактические рейды против идеологии насилия и массовых убийств среди молодежи в 81 регионе страны. В пяти городах за подготовку вооруженных нападений были задержаны шесть человек. Речь о Москве, Тюмени, Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.