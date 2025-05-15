ФСБ задержала шесть человек, причастных к подготовке вооруженных нападений

По данным ФСБ, задержанные причастны к подготовке нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле. По их адресам проживания изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки нападений, символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций. В средствах связи задержанных найдена переписка с украинскими кураторами, где содержатся инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора.