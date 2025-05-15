ФСБ задержала шесть человек, причастных к подготовке вооруженных нападений
ФСБ России совместно с МВД, СК и Росгвардией провела в 81 российском регионе профилактические рейды против идеологии насилия и массовых убийств среди молодежи. По их результатам в пяти городах задержаны шесть человек за подготовку вооруженных нападений. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
По данным ФСБ, задержанные причастны к подготовке нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле. По их адресам проживания изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки нападений, символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций. В средствах связи задержанных найдена переписка с украинскими кураторами, где содержатся инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора.
Кроме того, ведомство провело профилактику в отношении 305 несовершеннолетних, которые попали под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию. ФСБ также пресекла деятельность 57 администраторов каналов и чатов Telegram, которые распространяли неонацистскую и террористическую идеологию.
12 мая в Новокузнецке Кемеровской области задержали 16-летнего местного жителя, планировавшего устроить взрыв на территории военного комиссариата. По данным регионального управления ФСБ, подросток «из корыстных побуждений» вступил в контакт с представителем организации «Легион «Свобода России» (внесен в перечень террористов и экстремистов). Он собирался взорвать самодельное взрывное устройство для дестабилизации работы региональных властей.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Подросток арестован.