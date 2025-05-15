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ФСБ задержала шесть человек, причастных к подготовке вооруженных нападений

Ведомости

ФСБ России совместно с МВД, СК и Росгвардией провела в 81 российском регионе профилактические рейды против идеологии насилия и массовых убийств среди молодежи. По их результатам в пяти городах задержаны шесть человек за подготовку вооруженных нападений. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, задержанные причастны к подготовке нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле. По их адресам проживания изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки нападений, символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций. В средствах связи задержанных найдена переписка с украинскими кураторами, где содержатся инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора.

Кроме того, ведомство провело профилактику в отношении 305 несовершеннолетних, которые попали под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию. ФСБ также пресекла деятельность 57 администраторов каналов и чатов Telegram, которые распространяли неонацистскую и террористическую идеологию.

12 мая в Новокузнецке Кемеровской области задержали 16-летнего местного жителя, планировавшего устроить взрыв на территории военного комиссариата. По данным регионального управления ФСБ, подросток «из корыстных побуждений» вступил в контакт с представителем организации «Легион «Свобода России» (внесен в перечень террористов и экстремистов). Он собирался взорвать самодельное взрывное устройство для дестабилизации работы региональных властей.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Подросток арестован.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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