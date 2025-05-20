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Фельдшер с Сахалина выиграл в лотерею 1,2 млрд рублей

Ведомости

Победителем новогоднего розыгрыша «Русского лото» стал фельдшер городской больницы на Сахалине Александр Куряев. Об этом сообщил распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото».

Куряев увидел рекламу розыгрыша в ноябре 2024 г. и приобрел несколько билетов. В семье победителя лотереи являются давней традицией. В городских розыгрышах его мама выиграла стиральную машину, невеста – автомобиль, а сам Куряев получил телевизор. О том, что в новогоднем розыгрыше выиграл житель Сахалина, он узнал во время сборов на работу 1 января, после чего проверил личный кабинет и узнал о выигрыше.

В настоящий момент Куряев работает фельдшером городской больницы. До этого он был врачом на судне и побывал во многих странах, включая Канаду, Республику Корею и Японию. После вычета налогов победитель получит 781,6 млн руб. при условии, что это его единственный выигрыш за налоговый период. На выигрыш он собирается купить недвижимость и построить загородный дом у моря. Куряев также приобретет катер и вместе с женой отправится в путешествие.

20 апреля «Национальная лотерея» сообщила, что 10 человек выиграли по 10 млн руб. в розыгрыше лотереи «Мечталлион», еще 17 выиграли призы по 1 млн руб. Победители купили выигрышные билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Северной Осетии и Приморском крае. Участники также покупали их онлайн. Остальные победители лотереи приобрели билеты в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, в Дагестане и Краснодарском крае. Суммарный объем выигрышей составил более 225 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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