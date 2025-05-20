Фельдшер с Сахалина выиграл в лотерею 1,2 млрд рублей

В настоящий момент Куряев работает фельдшером городской больницы. До этого он был врачом на судне и побывал во многих странах, включая Канаду, Республику Корею и Японию. После вычета налогов победитель получит 781,6 млн руб. при условии, что это его единственный выигрыш за налоговый период. На выигрыш он собирается купить недвижимость и построить загородный дом у моря. Куряев также приобретет катер и вместе с женой отправится в путешествие.