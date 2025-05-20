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По всей Испании несколько часов отсутствовали интернет и телефонная связь

Ведомости

Работы по модернизации в телекоммуникационной компании Telefónica привели к отключению стационарной телефонной связи и интернета по всей Испании, сообщило издание El País.

Издание писало, что инцидент повлек и перебои в работе линии для экстренных ситуаций 112. Telefónica сообщила, что проблема уже решилась, но все еще сохраняются сложности со стационарной связью некоторых компаний.

El País со ссылкой на данные сайта Downdetector сообщило, что инциденты особенно затронули фиксированный интернет (подключение через кабель), на который пришлось 72% зарегистрированных отключений. Еще в 18% полученных отчетах сообщалось об отсутствии сигнала, а в 10% – о полном отключении.

Министерство цифровой трансформации и государственной службы Испании заявило, что «следит за ситуацией, запрашивает точную информацию и сроки решения» проблемы.

28 апреля на всей территории Испании и Португалии произошел масштабный сбой в работе электросетей. Наблюдались перебои в работе транспорта, систем связи и аэропортов. Почти не работали мобильный интернет и сотовая связь. По информации агентства, потери мощности в энергосистеме Испании после сбоя превысили 10 ГВт. Это более трети от ежедневного потребления энергии в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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