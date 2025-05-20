По всей Испании несколько часов отсутствовали интернет и телефонная связь
Работы по модернизации в телекоммуникационной компании Telefónica привели к отключению стационарной телефонной связи и интернета по всей Испании, сообщило издание El País.
Издание писало, что инцидент повлек и перебои в работе линии для экстренных ситуаций 112. Telefónica сообщила, что проблема уже решилась, но все еще сохраняются сложности со стационарной связью некоторых компаний.
El País со ссылкой на данные сайта Downdetector сообщило, что инциденты особенно затронули фиксированный интернет (подключение через кабель), на который пришлось 72% зарегистрированных отключений. Еще в 18% полученных отчетах сообщалось об отсутствии сигнала, а в 10% – о полном отключении.
Министерство цифровой трансформации и государственной службы Испании заявило, что «следит за ситуацией, запрашивает точную информацию и сроки решения» проблемы.
28 апреля на всей территории Испании и Португалии произошел масштабный сбой в работе электросетей. Наблюдались перебои в работе транспорта, систем связи и аэропортов. Почти не работали мобильный интернет и сотовая связь. По информации агентства, потери мощности в энергосистеме Испании после сбоя превысили 10 ГВт. Это более трети от ежедневного потребления энергии в стране.