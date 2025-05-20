По всей Испании несколько часов отсутствовали интернет и телефонная связь

28 апреля на всей территории Испании и Португалии произошел масштабный сбой в работе электросетей. Наблюдались перебои в работе транспорта, систем связи и аэропортов. Почти не работали мобильный интернет и сотовая связь. По информации агентства, потери мощности в энергосистеме Испании после сбоя превысили 10 ГВт. Это более трети от ежедневного потребления энергии в стране.