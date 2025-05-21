Росавиация отменила ограничения на работу аэропорта в Калуге

В преддверии празднования Дня Победы во многих аэропортах Центральной России устанавливались ограничения на прием и вылет воздушных судов. Это было связано с бесперебойной атакой на регионы РФ со стороны Киева. Все аэропорты Москвы испытывали трудности в работе. 7 мая, спустя сутки после начала массовых атак, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что ограничения повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров.