Росавиация отменила ограничения на работу аэропорта в Калуге
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги («Грабцево») сняты. Мера отменена в 5:00 мск, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
О введении ограничений в аэропорту Калуги Кореняко сообщил в 23:50 мск 20 мая. Решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, уточнял представитель Росавиации.
В преддверии празднования Дня Победы во многих аэропортах Центральной России устанавливались ограничения на прием и вылет воздушных судов. Это было связано с бесперебойной атакой на регионы РФ со стороны Киева. Все аэропорты Москвы испытывали трудности в работе. 7 мая, спустя сутки после начала массовых атак, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что ограничения повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров.