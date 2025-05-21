Введены ограничения на работу аэропортов Ярославля и Костромы
Росавиация установила временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Ярославля («Туношна») и Костромы («Сокеркино»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Мера введена для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Поздним вечером 20 мая агентство вводило ограничения на работу аэропорта Калуги («Грабцево»). Мера была отменена в 5:00 мск 21 мая.
В начале мая, незадолго до празднования Дня Победы, вводились ограничения на работу многих аэропортов Центральной России. Причиной этому стала интенсивная атака на регионы РФ со стороны Киева. С трудностями в работе столкнулись все аэропорты Москвы.
7 мая, через сутки после начала массированных атак, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что ограничения повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров.