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Введены ограничения на работу аэропортов Ярославля и Костромы

Ведомости

Росавиация установила временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Ярославля («Туношна») и Костромы («Сокеркино»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Мера введена для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Поздним вечером 20 мая агентство вводило ограничения на работу аэропорта Калуги («Грабцево»). Мера была отменена в 5:00 мск 21 мая.

В начале мая, незадолго до празднования Дня Победы, вводились ограничения на работу многих аэропортов Центральной России. Причиной этому стала интенсивная атака на регионы РФ со стороны Киева. С трудностями в работе столкнулись все аэропорты Москвы.

7 мая, через сутки после начала массированных атак, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что ограничения повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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