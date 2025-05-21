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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность австрийского института IWM

Ведомости

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность австрийской организации Association Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Генпрокуратуры, с 2015 г. IWM занимается реализацией коммерческой программы, связанной с попытками нарушить территориальную целостность России. Кроме того, указали в ГП, институт сотрудничает с западными спецслужбами и работает над созданием образа «России-агрессора». Представители организации призывают «обеспечить киевских неонацистов оружием», а также поддерживают атаки украинской армии на мирных жителей России.

Как сообщает ведомство, среди партнеров института уже признанные нежелательными в России организации Open Society Foundations, Atlantic council of the United States (организация признана нежелательной на территории РФ), а также австрийская Central European University (организация признана нежелательной на территории РФ).

19 мая Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Amnesty International. Это решение связано с подготовкой в штаб-квартире организации (Лондон) «русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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