Генпрокуратура признала нежелательной деятельность австрийского института IWM

По данным Генпрокуратуры, с 2015 г. IWM занимается реализацией коммерческой программы, связанной с попытками нарушить территориальную целостность России. Кроме того, указали в ГП, институт сотрудничает с западными спецслужбами и работает над созданием образа «России-агрессора». Представители организации призывают «обеспечить киевских неонацистов оружием», а также поддерживают атаки украинской армии на мирных жителей России.