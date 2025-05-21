Генпрокуратура признала нежелательной деятельность австрийского института IWM
Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность австрийской организации Association Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Генпрокуратуры, с 2015 г. IWM занимается реализацией коммерческой программы, связанной с попытками нарушить территориальную целостность России. Кроме того, указали в ГП, институт сотрудничает с западными спецслужбами и работает над созданием образа «России-агрессора». Представители организации призывают «обеспечить киевских неонацистов оружием», а также поддерживают атаки украинской армии на мирных жителей России.
Как сообщает ведомство, среди партнеров института уже признанные нежелательными в России организации Open Society Foundations, Atlantic council of the United States
19 мая Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Amnesty International. Это решение связано с подготовкой в штаб-квартире организации (Лондон) «русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима».