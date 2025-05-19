Amnesty International признана нежелательной в России
Генпрокуратура признала деятельность международной неправительственной организации Amnesty International нежелательной.
«В действительности лондонская штаб-квартира AIL является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима», – сообщили в ведомстве.
По мнению представителей Генпрокуратуры, штаб-квартира организации является «центром подготовки глобальных русофобских проектов».
В ГП отметили, что с начала спецоперации в Amnesty International «делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе». В частности, оправдывают преступления украинских военных, призывают увеличить их финансирование, а также настаивают на политической и экономической изоляции РФ.
По данным ведомства, Amnesty International поддерживает экстремистские организации и финансирует деятельность иноагентов.
21 апреля ГП признала нежелательной работу итальянской неправительственной организации (НПО) Comunità dei Russi Liberi in Italia. Основная деятельность сообщества заключается в проведении митингов, манифестаций и попытках привлечь внимание итальянской общественности к якобы систематическим нарушениям прав человека и свобод в России, сообщили в ведомстве.