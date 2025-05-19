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Amnesty International признана нежелательной в России

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Генпрокуратура признала деятельность международной неправительственной организации Amnesty International нежелательной.

«В действительности лондонская штаб-квартира AIL является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима», – сообщили в ведомстве.

По мнению представителей Генпрокуратуры, штаб-квартира организации является «центром подготовки глобальных русофобских проектов».

В ГП отметили, что с начала спецоперации в Amnesty International «делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе». В частности, оправдывают преступления украинских военных, призывают увеличить их финансирование, а также настаивают на политической и экономической изоляции РФ.

По данным ведомства, Amnesty International поддерживает экстремистские организации и финансирует деятельность иноагентов.

21 апреля ГП признала нежелательной работу итальянской неправительственной организации (НПО) Comunità dei Russi Liberi in Italia. Основная деятельность сообщества заключается в проведении митингов, манифестаций и попытках привлечь внимание итальянской общественности к якобы систематическим нарушениям прав человека и свобод в России, сообщили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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