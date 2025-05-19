В ГП отметили, что с начала спецоперации в Amnesty International «делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе». В частности, оправдывают преступления украинских военных, призывают увеличить их финансирование, а также настаивают на политической и экономической изоляции РФ.