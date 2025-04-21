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Генпрокуратура признала нежелательной работу итальянской НПО

Ведомости

Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу итальянской неправительственной организации (НПО) Comunità dei Russi Liberi in Italia, занимающейся антироссийской деятельностью. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В январе 2021 г. организация была основана гражданами РФ, проживающими в Италии. Члены Comunità dei Russi Liberi in Italia активно распространяют антироссийские утверждения западной пропаганды. Основная деятельность сообщества заключается в проведении митингов, манифестаций и попытках привлечь внимание итальянской общественности к якобы систематическим нарушениям прав человека и свобод в России. На протестных мероприятиях ведется сбор средств для украинских военных для покупки амуниции, беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.

Члены сообщества публикуют в соцсетях ложную информацию о спецоперации, деструктивные сообщения о руководстве России, материалы иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Кроме того, Comunità dei Russi Liberi in Italia сотрудничает с представителями объединения «Легион Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

10 апреля Генпрокуратура признала нежелательной работу американской НПО Hope Harbor Society, созданную в 2024 г., чтобы объединить сторонников оппозиционных блоков для борьбы с действующей властью в России. Члены организации организуют, проводят и координируют антироссийские акции протеста в США и других странах. Hope Harbor Society активно собирает средства для украинской армии и распространяет недостоверную информацию о Вооруженных силах (ВС) России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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