Генпрокуратура признала нежелательной работу итальянской НПО
Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу итальянской неправительственной организации (НПО) Comunità dei Russi Liberi in Italia, занимающейся антироссийской деятельностью. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В январе 2021 г. организация была основана гражданами РФ, проживающими в Италии. Члены Comunità dei Russi Liberi in Italia активно распространяют антироссийские утверждения западной пропаганды. Основная деятельность сообщества заключается в проведении митингов, манифестаций и попытках привлечь внимание итальянской общественности к якобы систематическим нарушениям прав человека и свобод в России. На протестных мероприятиях ведется сбор средств для украинских военных для покупки амуниции, беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.
Члены сообщества публикуют в соцсетях ложную информацию о спецоперации, деструктивные сообщения о руководстве России, материалы иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Кроме того, Comunità dei Russi Liberi in Italia сотрудничает с представителями объединения «Легион Свобода России»
10 апреля Генпрокуратура признала нежелательной работу американской НПО Hope Harbor Society, созданную в 2024 г., чтобы объединить сторонников оппозиционных блоков для борьбы с действующей властью в России. Члены организации организуют, проводят и координируют антироссийские акции протеста в США и других странах. Hope Harbor Society активно собирает средства для украинской армии и распространяет недостоверную информацию о Вооруженных силах (ВС) России.