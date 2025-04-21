В январе 2021 г. организация была основана гражданами РФ, проживающими в Италии. Члены Comunità dei Russi Liberi in Italia активно распространяют антироссийские утверждения западной пропаганды. Основная деятельность сообщества заключается в проведении митингов, манифестаций и попытках привлечь внимание итальянской общественности к якобы систематическим нарушениям прав человека и свобод в России. На протестных мероприятиях ведется сбор средств для украинских военных для покупки амуниции, беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.