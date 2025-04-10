ГП признала нежелательной финансирующую ВСУ американскую Hope Harbor Society
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации (НПО) Hope Harbor Society. Она была основана с целью объединения сторонников оппозиционных блоков для борьбы с действующей властью в РФ, сообщается на сайте ведомства.
Организация действует с января 2024 г. По данным Генпрокуратуры, ее члены занимаются организацией, проведением и координированием антироссийских акций протеста в США и других государствах. Hope Harbor Society занимается активным сбором средств для украинской армии и распространяет недостоверную информацию о Вооруженных силах (ВС) России.
Участники американского НПО также демонстрируют флаги украинского военизированного объединения «Легион Свобода России
7 апреля Генпрокуратура России признала нежелательной работу японской Ассоциации по вопросам северных территорий. Ассоциация, позиционирующая себя как неправительственная, финансируется из госбюджета Японии и публично заявляет о непризнании юрисдикции России над «северными территориями» (острова Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды). До этого, 3 апреля, Генпрокуратура признала нежелательной работу двух неправительственных организаций Elton John AIDS Foundation (США и Великобритания), созданных Элтоном Джоном. Как отмечают в Генпрокуратуре. Их деятельность направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола.