Газета
Телеграм
/ Общество

ГП признала нежелательной финансирующую ВСУ американскую Hope Harbor Society

Ведомости

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации (НПО) Hope Harbor Society. Она была основана с целью объединения сторонников оппозиционных блоков для борьбы с действующей властью в РФ, сообщается на сайте ведомства.

Организация действует с января 2024 г. По данным Генпрокуратуры, ее члены занимаются организацией, проведением и координированием антироссийских акций протеста в США и других государствах. Hope Harbor Society занимается активным сбором средств для украинской армии и распространяет недостоверную информацию о Вооруженных силах (ВС) России.

Участники американского НПО также демонстрируют флаги украинского военизированного объединения «Легион Свобода России (организация признана террористической и запрещена в РФ)» и экстремистской «Украинской повстанческой армии». Общество сотрудничает с экстремистскими и нежелательными в России организациями.

7 апреля Генпрокуратура России признала нежелательной работу японской Ассоциации по вопросам северных территорий. Ассоциация, позиционирующая себя как неправительственная, финансируется из госбюджета Японии и публично заявляет о непризнании юрисдикции России над «северными территориями» (острова Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды). До этого, 3 апреля, Генпрокуратура признала нежелательной работу двух неправительственных организаций Elton John AIDS Foundation (США и Великобритания), созданных Элтоном Джоном. Как отмечают в Генпрокуратуре. Их деятельность направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных