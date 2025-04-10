ГП признала нежелательной финансирующую ВСУ американскую Hope Harbor Society

7 апреля Генпрокуратура России признала нежелательной работу японской Ассоциации по вопросам северных территорий. Ассоциация, позиционирующая себя как неправительственная, финансируется из госбюджета Японии и публично заявляет о непризнании юрисдикции России над «северными территориями» (острова Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды). До этого, 3 апреля, Генпрокуратура признала нежелательной работу двух неправительственных организаций Elton John AIDS Foundation (США и Великобритания), созданных Элтоном Джоном. Как отмечают в Генпрокуратуре. Их деятельность направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола.