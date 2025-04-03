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ГП признала нежелательной деятельность двух созданных Элтоном Джоном НПО

Ведомости

Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу двух неправительственных организаций (НПО) Elton John AIDS Foundation (США и Великобритания). Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Уточняется, что основателем НПО является британский музыкант Элтон Джон. В 1992 г. организация была учреждена в США, а в следующем году зарегистрирована еще одна с таким же названием в Великобритании. Их деятельность направлена на поддержку общественным объединениям по профилактике и борьбе со СПИДом в наиболее подверженных группах (речь о приверженцах ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и людях, страдающих наркотической зависимостью), а также на «преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами».

При этом, как отмечают в Генпрокуратуре, в значительной степени деятельность НПО устремлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола. Организации отрицательно относятся к политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности.

Кроме того, после начала спецоперации в 2022 г. НПО участвуют в «информационной кампании Запада по очернению России». Ведомство также указало на плотное сотрудничество британского фонда в РФ с НКО, выполняющими функции иноагентов.

25 марта Генпрокуратура признала нежелательной международную НПО The European Leadership Network – за антироссийскую деятельность, «демонстративную поддержку преступлений украинских неонацистов». В этот же день Госдума приняла закон о запрете на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в РФ нежелательными или экстремистскими, запрещенными в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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