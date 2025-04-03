ГП признала нежелательной деятельность двух созданных Элтоном Джоном НПО
Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу двух неправительственных организаций (НПО) Elton John AIDS Foundation (США и Великобритания). Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
Уточняется, что основателем НПО является британский музыкант Элтон Джон. В 1992 г. организация была учреждена в США, а в следующем году зарегистрирована еще одна с таким же названием в Великобритании. Их деятельность направлена на поддержку общественным объединениям по профилактике и борьбе со СПИДом в наиболее подверженных группах (речь о приверженцах ЛГБТ
При этом, как отмечают в Генпрокуратуре, в значительной степени деятельность НПО устремлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола. Организации отрицательно относятся к политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности.
Кроме того, после начала спецоперации в 2022 г. НПО участвуют в «информационной кампании Запада по очернению России». Ведомство также указало на плотное сотрудничество британского фонда в РФ с НКО, выполняющими функции иноагентов.
25 марта Генпрокуратура признала нежелательной международную НПО The European Leadership Network – за антироссийскую деятельность, «демонстративную поддержку преступлений украинских неонацистов». В этот же день Госдума приняла закон о запрете на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в РФ нежелательными или экстремистскими, запрещенными в стране.