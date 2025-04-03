ГП признала нежелательной деятельность двух созданных Элтоном Джоном НПО

Уточняется, что основателем НПО является британский музыкант Элтон Джон. В 1992 г. организация была учреждена в США, а в следующем году зарегистрирована еще одна с таким же названием в Великобритании. Их деятельность направлена на поддержку общественным объединениям по профилактике и борьбе со СПИДом в наиболее подверженных группах (речь о приверженцах ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и людях, страдающих наркотической зависимостью), а также на «преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами».