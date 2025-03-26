В списке нежелательных в России организаций лидирует ЕС

Администрация Дональда Трампа, говорит Соколов, воспринимает НКО и think-tank не как инструмент США во внешней политике, а как инструмент демократической партии и других сил, выступавших против новых властей. Как итог, для Трампа важно, чтобы эти структуры не представляли для него угрозы, в том числе в продолжительной перспективе. При этом германское правительство уже шло на урезание своих проектов – так, например, были закрыты семь представительств «Гете-института» в Европе.