В списке нежелательных в России организаций лидирует ЕС

В списке нежелательных в России организаций лидирует ЕСХотя как страна происхождения первыми остаются США
Генпрокуратура признала 25 марта очередную иностранную организацию нежелательной за антироссийскую деятельность, включая дискредитацию политики Москвы в отношении Украины и сбор информации о перспективной молодежи, – ею оказалась международная НПО The European Leadership Network, штаб-квартира которой расположена в Лондоне. На прошлой неделе нежелательным было признано Немецкое общество по международной политике (DGAP), ставшее 32-м в списке нежелательных НКО из Германии.
По количеству нежелательных организаций в российском реестре Германия уступает лишь НКО из США (46), на третьем месте стоит Украина (19), на четвертом – Великобритания (15). Всего, по подсчетам «Ведомостей», в нем находится более 210 иностранных НКО (70 были включены в реестр в 2024 г.), из которых 93 базируется в странах ЕС. До этого 17 марта нежелательной Генпрокуратура признала работу французской организации «За Украину, за их и нашу свободу!» (Pour l’Ukraine, pour leur liberte et la notre!), собирающей деньги для ВСУ.
То же Немецкое общество по международной политике никогда не пыталось быть объективным на российском направлении, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. В РФ практически не осталось германских НКО: все они либо признаны нежелательными, либо прекратили работу из-за санкций, заметил эксперт: «Даже конструктивно работающие организации не могут осуществлять свою деятельность из-за опасений столкнуться с рестрикциями со стороны ЕС и Берлина».
Фактически НКО из Германии – это прокси США, считает доцент Финансового университета Александр Камкин. По его словам, с начала украинского кризиса немецкие организации проводят удобную для Вашингтона деятельность и полезны в тех сферах, куда не лезут американские некоммерческие организации. «В частности, немецкие НКО ведут активную деятельность среди молодежи и в студенческих кругах», – говорит эксперт.
США и Германия – основные места размещения think-tank (аналитических центров) в мире, продолжает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. По его словам, ситуация с НКО имеет обоюдоострый характер – нежелательными признаются в России немецкие НКО, а в Германии так маркируют российских граждан, имеющих какие-либо связи с Москвой.
Несмотря на обострение отношений России с Западом после 2022 г. и внесение международных НКО в реестр российского Минюста, граждане сохраняют с ними контакты по линии гражданского общества, отмечает Белов. «Условия взаимодействия гражданских обществ России и Германии будут меняться под влиянием мирного процесса между Москвой и Вашингтоном», – заключил эксперт.
Администрация Дональда Трампа, говорит Соколов, воспринимает НКО и think-tank не как инструмент США во внешней политике, а как инструмент демократической партии и других сил, выступавших против новых властей. Как итог, для Трампа важно, чтобы эти структуры не представляли для него угрозы, в том числе в продолжительной перспективе. При этом германское правительство уже шло на урезание своих проектов – так, например, были закрыты семь представительств «Гете-института» в Европе.
По словам Камкина, Трампу, если он решит помешать работе немецких НКО как наследия Байдена, придется воздействовать не на сами НКО, а на будущего канцлера Фридриха Мерца – реальных рычагов давления на германские некоммерческие организации у американского президента нет. При этом в России почти не осталось немецких НКО, теперь они предпочитают работать с релокантами, отмечает эксперт.
Минюст начал вести реестр нежелательных организаций с 2015 г. сразу после того, как Госдума приняла соответствующий закон. В июле 2024 г. законодатели приняли поправку, согласно которой нежелательными в России можно признать любые организации, если их учредителями или участниками являются иностранные госорганы, а не только зарубежные НКО, как это было прежде.