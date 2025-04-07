Ассоциация оказывает финансовую поддержку общенациональному движению Японии, выступающему за возвращение «северных территорий». Организация также финансирует специализированные исследования и участвует в разработке методик, направленных на возвращение Курильских островов под суверенитет Японии. В рамках своей деятельности она выпускает учебные материалы по соответствующей тематике, проводит семинары и практические занятия, способствующие распространению реваншистских идей.