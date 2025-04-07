ГП признала нежелательной японскую Ассоциацию по вопросам «северных территорий»
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность японской «Ассоциации по вопросам северных территорий». Об этом сообщается на сайте ведомства.
По сведениям Генпрокуратуры, ассоциация, которая позиционируется как неправительственная, финансируется из госбюджета Японии, публично заявляет о непризнании над «северными территориями» (острова Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды) юрисдикции России.
Ассоциация оказывает финансовую поддержку общенациональному движению Японии, выступающему за возвращение «северных территорий». Организация также финансирует специализированные исследования и участвует в разработке методик, направленных на возвращение Курильских островов под суверенитет Японии. В рамках своей деятельности она выпускает учебные материалы по соответствующей тематике, проводит семинары и практические занятия, способствующие распространению реваншистских идей.
3 апреля Генпрокуратура России признала нежелательной работу двух неправительственных организаций, созданных Элтоном Джоном – Elton John AIDS Foundation (США и Великобритания). Как отмечают в Генпрокуратуре, деятельность организаций направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола.