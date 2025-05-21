Суд арестовал подозреваемого во взятке экс-замгубернатора Тамбовской области
Мещанский суд Москвы принял решение арестовать на два месяца бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Суд отклонил ходатайство защиты об избрании для Иванова более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы, например домашнего ареста или запрета определенных действий.
Если вину бывшего заместителя губернатора Тамбовской области докажут, то по ч. 6 ст. 290 УК РФ ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Источник «Ведомостей», знакомый с ходом расследования, рассказал, что задержание Иванова может быть по делу о взятке от основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Размер взятки и за что она предполагалась, источник не уточнил.
Второй собеседник «Ведомостей» отметил, что, по предварительной информации, речь в уголовном деле о взятке в несколько миллионов рублей за якобы покровительство структурам предпринимателя. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Иванову вменяется получение около 2,6 млн руб. взятки от главы «Русагро».
Это не первое уголовное дело в отношении экс-чиновника. В 2020 г. Иванов, будучи заместителем губернатора области Александра Никитина (сейчас он сенатор от того же региона), обвинялся в попытке мошеннического хищения имущества «Рассказовского рынка».
В 2022 г. Октябрьский районный суд Тамбова вынес ему оправдательный приговор, в то время как остальные трое фигурантов получили условные сроки.
Основатель «Русагро» был задержан в Москве 26 марта. Сообщалось, что он и Максим Басов, который ранее занимал пост заместителя главы компании, обвиняются по ст. 159 и ст. 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями). В рамках уголовного дела, возбужденного против Мошковича, рассматривается предполагаемое мошенничество с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». В результате Мошкович был арестован.