Суд арестовал подозреваемого во взятке экс-замгубернатора Тамбовской области

Второй собеседник «Ведомостей» отметил, что, по предварительной информации, речь в уголовном деле о взятке в несколько миллионов рублей за якобы покровительство структурам предпринимателя. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Иванову вменяется получение около 2,6 млн руб. взятки от главы «Русагро».