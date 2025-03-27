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Суд отправил в СИЗО Вадима Мошковича

Защита предлагала за него залог в размере 1 млрд рублей
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу миллиардера, основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича, передает корреспондент «Ведомостей». Согласно постановлению судьи Олеси Менделеевой, в СИЗО бизнесмен будет находиться до 25 мая 2025 г. По мнению следователя, Мошкович может воспрепятствовать оперативной деятельности, повлиять на свидетелей и неустановленных соучастников по делу. Как рассказал следователь в суде, у бизнесмена есть заграничная недвижимость, дочь Мошковича во Франции, сын проживает на Кипре, и следствие опасается, что Мошкович улетит в эти страны на частном самолете.

Защита миллиардера возражала – просила суд не заключать Мошковича под стражу. В качестве альтернативной меры пресечения адвокаты предлагали залог в размере 1 млрд руб. Сам Мошкович заявил о своей невиновности.

«Я против ареста, считаю себя непричастным к каким-либо противоправным деяниям. Я подсанкционное лицо, скрываться не намерен и не имею такой возможности», – сказал он. Бизнесмен добавил, что сведения о наличии у него личного самолета не соответствуют действительности. Мошкович попросил избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом.

Заявителем по делу Мошковича является бизнесмен Владислав Буров, потерпевшей в рамках дела проходит кипрская компания, заявил один из адвокатов обвиняемого в ходе заседания.

«Потерпевшей стороной проходит некая компания, зарегистрированная на Кипре, который с 2022 г. является недружественной страной. А дело Мошковича возбуждено по заявлению некоего господина Владислава Бурова», – сказал адвокат Алексей Корягин.

О задержании Мошковича стало известно накануне. Вместе с ним в рамках уголовного дела был задержан Максим Басов, занимавший ранее должность гендиректора ГК «Русагро». Следствие для Басова также попросит меру пресечения в виде заключения под стражу.

Максим Стулов / Ведомости
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Максим Стулов / Ведомости

Речь в уголовном деле против Мошковича идет о предполагаемом мошенничестве с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к следствию. В материалах пока фигурирует сумма 1 млрд руб., сказал собеседник. «Эта сумма еще может измениться. Во время предварительного расследования она может вырасти в большую сторону. Или в меньшую», – отметил он.

Следователи МВД совместно с ФСБ 26 марта провели с Мошковичем и Басовым следственные действия. В ходе обысков в офисах холдинга следователи изымали технику и документацию. Потом фигуранты были доставлены в следственное управление, где их сначала допросили в качестве подозреваемых. После Басову и Мошковичу было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК и 201 УК). Ночь перед судом задержанные провели в ИВС.

Мошкович – российский бизнесмен. Разбогател в 1990-е гг. на торговле продуктами питания и недвижимостью. В 1997 г. приобрел свой первый крупный актив в АПК – сахарный завод во Ржеве. К началу 2000-х Мошкович владел уже четырьмя предприятиями, которые в 2003 г. объединил в группу «Русагро». Сюда же вошли и другие сельхозактивы. Сейчас группа – один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Он сооснователь также одного из крупнейших девелоперов Москвы Level Group. Из проектной декларации объектов девелопера следует, что ему по-прежнему принадлежит 44% группы, но там его участие в бизнесе отрицают.

В 2006–2014 гг. Мошкович был сенатором от Белгородской области, затем вернулся в бизнес. В 2013 г. Forbes назвал его одним из богатейших чиновников (13-я строчка рейтинга) с состоянием в $2,1 млрд.

На фоне новостей о задержании Мошковича, писали «Ведомости», обыкновенные акции «Русагро» падали.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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