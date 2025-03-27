Что известно о задержании Вадима Мошковича

Что известно о задержании Вадима МошковичаОснователю «Русагро» предъявлено обвинение в особо крупном хищении и злоупотреблении полномочиями
Мещанский суд Москвы, как ожидается, 27 марта рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу миллиардера, основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Вместе с ним в рамках уголовного дела был задержан Максим Басов, занимавший ранее должность гендиректора ГК «Русагро». Следствие, как ожидается, для Басова также попросит меру в виде заключения под стражу.
Речь в уголовном деле против Мошковича идет о предполагаемом мошенничестве с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к следствию. В материалах пока фигурирует сумма 1 млрд руб., сказал собеседник. «Эта сумма еще может измениться. Во время предварительного расследования она может вырасти в большую сторону. Или в меньшую», – отметил он.
Следователи МВД совместно с ФСБ 26 марта провели с Мошковичем и Басовым следственные действия. В ходе обысков в офисах холдинга следователи изымали технику и документацию. Потом фигуранты были доставлены в следственное управление, где их сначала допросили в качестве подозреваемых. После Басову и Москвичу было предъявлено обвинение особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК и 201 УК).
Ночь перед судом задержанные проведут в ИВС.
По словам источника «Ведомостей», бывший гендиректор «Русагро» вину не признал, но выразил готовность дать показания после изучения материалов. Собеседник «Ведомостей» также отметил, что в ходе предварительного расследования в уголовном деле могут появиться еще фигуранты и добавиться новые эпизоды.
В «Русагро» после новостей о задержании основателя признали, что 26 марта в «нескольких офисах» компании прошли обыски. Там же отметили, что ситуация может «вызвать вопросы», поэтому поспешили заявить, что компания «полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам». В «Русагро» подчеркнули, что «мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью» организации.
Мошкович – российский бизнесмен. Разбогател в 1990-е гг. на торговле продуктами питания и недвижимостью. В 1997 г. приобрел свой первый крупный актив в АПК – сахарный завод во Ржеве. К началу 2000-х Мошкович владел уже четырьмя предприятиями, которые в 2003 г. объединил в группу «Русагро». Сюда же вошли и другие сельхозактивы. Сейчас группа – один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Он сооснователь также одного из крупнейших девелоперов Москвы Level Group. Из проектной декларации объектов девелопера следует, что ему по-прежнему принадлежит 44% группы, но там его участие в бизнесе отрицают.
В 2006–2014 гг. Мошкович был сенатором от Белгородской области, затем вернулся в бизнес. В 2013 г. Forbes назвал его одним из богатейших чиновников (13-я строчка рейтинга) с состоянием в $2,1 млрд.