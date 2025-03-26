В Москве задержан миллиардер и основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович

В 1997 г. приобрел свой первый крупный актив в АПК – сахарный завод во Ржеве. К началу 2000-х Мошкович владел уже четырьмя предприятиями, которые в 2003 г. объединил в группу «Русагро». Сюда же вошли и другие сельхозактивы. Сейчас группа – один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Земельный банк составляет более 700 000 га. Выручка группы «Русагро» по МСФО в 2024 г. составила 340,1 млрд руб. (+23% год к году), чистая прибыль – 31,6 млрд (-29,4%).