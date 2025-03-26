В Москве задержан миллиардер и основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович

В Москве задержан миллиардер и основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим МошковичЕму вменяют особо крупное мошенничество по ст. 159 УК
Сотрудники силовых структур задержали в Москве основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича, подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к следствию. В офисах компании идут обыски, сказал собеседник.
По предварительной информации, расследованием занимается следственный департамент (СД) МВД. В уголовном деле, по словам второго источника «Ведомостей», речь идет об экономическом составе преступления по статье об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК).
В случае, если следователи предъявят Мошковичу обвинение по этой статье, то миллиардеру грозит до 10 лет лишения свободы. По данным СМИ, вторым фигурантом по этому делу может оказаться генеральный директор компании Тимур Липатов. «Интерфакс» пишет, что в рамках уголовного дела задержаны сразу несколько человек.
В «Русагро» официально сообщили, что 26 марта в «нескольких офисах» компании прошли обыски. «Мы понимаем, что данная ситуация может вызвать вопросы у наших клиентов, партнеров и сотрудников, поэтому спешим заверить: компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам», – сказано в сообщении «Русагро». Там подчеркнули, что «мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью» компании.
На 16:20 мск., после новостей о задержании Мошковича, обыкновенные акции «Русагро» падали на 19,2% и торговались по 182,8 руб. за бумагу, в то время как индекс Мосбиржи корректировался всего на 0,04% на уровне 3 163,34 пункта.
Мошкович – российский бизнесмен, состояние которого Forbes оценивает в $2,9 млрд. Разбогател в 1990-е гг. на торговле продуктами питания (в частности, импортировал водку из США и сахар из Украины) и недвижимостью.
В 1997 г. приобрел свой первый крупный актив в АПК – сахарный завод во Ржеве. К началу 2000-х Мошкович владел уже четырьмя предприятиями, которые в 2003 г. объединил в группу «Русагро». Сюда же вошли и другие сельхозактивы. Сейчас группа – один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, свинины и сахара. Земельный банк составляет более 700 000 га. Выручка группы «Русагро» по МСФО в 2024 г. составила 340,1 млрд руб. (+23% год к году), чистая прибыль – 31,6 млрд (-29,4%).
В 2024 г. компания произвела сахара на 1 млн т (+13% год к году). Производство свинины составило 311 000 в живом весе на убой, что на 7% меньше показателя годом ранее.
Он сооснователь не только «Русагро», но и одного из крупнейших девелоперов Москвы Level Group. Действующими влалельцами компании, по словам ее представителя, являются Кирилл Игнахин, Александр Меркулов, Елена Воронина и компания «Финрусхолдинг». Мошкович не имеет отношения к деятельности застройщика, говорит он. Впрочем, из проектной декларации объектов девелопера следует, что ему по-прежнему принадлежит 44% группы.
В 2006 – 2014 гг. Мошкович был сенатором от Белгородской области, затем вернулся в бизнес. В 2013-м г. Forbes навал его одним из богатейших чиновников (13-я строчка рейтинга) с состоянием в $2,1 млрд.
В 2016 г. Мошкович вместе с Кириллом Игнахиным основали Level Group, специализирующуюся на строительстве объектов жилой и нежилой недвижимости в Москве. Основные проекты группы осуществляются в ценовом сегменте бизнес-класс.
Официальным комментарием следствия «Ведомости» пока не располагают.