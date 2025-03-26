Чем известен основатель «Русагро» Вадим Мошкович

Вскоре после окончания вуза занялся агробизнесом, в частности, организовывал поставки сахара на несколько кондитерских фабрик. Как отмечали в «Русагро», история компании началась в 1995 г. В эти годы Мошкович запустил собственный сельскохозяйственный проект в Белгородской области, приобрел элеваторы для хранения зерна, а также занялся производством растительного масла и масложировой продукции. В феврале 2003 г. им было создано ООО «Группа компаний "Русагро"», а в 2004 г. – холдинговая компания. «Русагро» в итоге стал крупнейшим агрохолдингом России, который занимается в том числе производством сахара, свиноводством и растениеводством. В настоящее время компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и 49 странах мира.