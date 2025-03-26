Чем известен основатель «Русагро» Вадим Мошкович

Чем известен основатель «Русагро» Вадим Мошкович26 марта миллиардер был задержан
Основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович задержан 26 марта в Москве, а в офисе компании проходят обыски, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к следствию. Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России, речь идет об экономическом составе преступления по статье об особо крупном хищении (ч. 4 ст. 159 УК, предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы). По информации «Интерфакса», уголовное дело было возбуждено «по факту хищения в компаниях, с которыми "Русагро" находился в деловых отношениях».
Вадим Мошкович родился 6 апреля 1967 г. в Москве. Учился в математической школе № 57. В 1992 г. окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), где осваивал компьютерную томографию.
Вскоре после окончания вуза занялся агробизнесом, в частности, организовывал поставки сахара на несколько кондитерских фабрик. Как отмечали в «Русагро», история компании началась в 1995 г. В эти годы Мошкович запустил собственный сельскохозяйственный проект в Белгородской области, приобрел элеваторы для хранения зерна, а также занялся производством растительного масла и масложировой продукции. В феврале 2003 г. им было создано ООО «Группа компаний "Русагро"», а в 2004 г. – холдинговая компания. «Русагро» в итоге стал крупнейшим агрохолдингом России, который занимается в том числе производством сахара, свиноводством и растениеводством. В настоящее время компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и 49 странах мира.
С 2006 по 2014 г. являлся членом Совета Федерации от Белгородской областной думы и входил в состав комитета по экономической политике. С этого поста он ушел досрочно: его полномочия истекали только в октябре 2015 г. Председатель комитета Совфеда по регламенту Вадим Тюльпанов тогда предполагал, что это может быть связано с бизнесом Мошковича.
Бизнесмену принадлежала компания «Масштаб», которая являлась одним из крупнейших застройщиков Новой Москвы (территорий, присоединенных к столице в июле 2012 г.). Компания владела более чем 2580 га земли в Новой Москве, а в 2015 г. была продана. Позднее Мошкович создал девелоперскую компанию Level Group, которая сейчас входит в топ-5 застройщиков «старой» Москвы по объему выручки. Как сообщили в пресс-службе Level Group, в настоящее время Мошкович не имеет отношения к деятельности компании.
В мае 2015 г. Мошкович возглавил совет директоров «Русагро» (ему тогда принадлежало 75% акций холдинга). В марте 2022 г. Европейский союз, Великобритания и Швейцария ввели санкции против Мошковича, после чего он снизил свою долю в «Русагро» до 49% и вышел из совета директоров холдинга. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $2,7 млрд.
В сентябре 2015 г. основал школу для одаренных детей «Летово» в Коммунарке, эта идея возникла у него еще в 2008 г. Кроме того, является донором и членом Попечительского совета НИУ ВШЭ в Москве, а также Белгородского государственного университета (БГУ), Попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности в Москве. У Мошковича трое детей.