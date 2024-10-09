Группа «Русагро» начала процесс дробления акций

Изменения вносятся в целях исполнения решения арбитражного суда Московской области от 5 сентября, который постановил удовлетворить исковое заявление министерства сельского хозяйства РФ о приостановке осуществления корпоративных прав Ros Agro Plc в отношении ПАО «Группа "Русагро"». Дело было рассмотрено в закрытом режиме. Решение суда означает, пояснялось на сайте агрохолдинга, что акции группы будут распределены между держателями глобальных депозитарных расписок и акционерами Ros Agro Plc пропорционально их косвенной доле владения ПАО «Группа "Русагро"». В октябре Ros Agro Plc оспорило это решение в апелляционном суде.