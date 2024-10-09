Группа «Русагро» начала процесс дробления акций
Изменения вносятся в целях исполнения решения арбитражного суда Московской области от 5 сентября, который постановил удовлетворить исковое заявление министерства сельского хозяйства РФ о приостановке осуществления корпоративных прав Ros Agro Plc в отношении ПАО «Группа "Русагро"». Дело было рассмотрено в закрытом режиме. Решение суда означает, пояснялось на сайте агрохолдинга, что акции группы будут распределены между держателями глобальных депозитарных расписок и акционерами Ros Agro Plc пропорционально их косвенной доле владения ПАО «Группа "Русагро"». В октябре Ros Agro Plc оспорило это решение в апелляционном суде.
«Внесение изменений в решение о выпуске – это только первый этап. Далее будет проведена работа с регистратором и затем "Русагро" отдельно разместит детали дробления, новое количество акций в публичном пространстве», – заявили в «Русагро».
В марте директор по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов сообщил, что холдинг подал документы в органы Кипра для редомициляции на остров Русский в Приморском крае. В июле он рассказал инвесторам, что компанию в России внесли в перечень экономически значимых организаций. Иск Минсельхоза, поданный к Ros Agro Plc 7 августа, стал подготовкой «Русагро» к принудительной редомиляции.
9 сентября компания по результатам внеочередного собрания акционеров сообщила, что акционеры агрохолдинга «Русагро» не одобрили его перерегистрацию в Россию с Кипра.