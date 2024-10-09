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Группа «Русагро» начала процесс дробления акций

Ведомости

Агрохолдинг «Русагро» начал процесс дробления акций, вместо 30 руб. новый номинал ценной бумаги составит 2,5 руб. Это следует из материалов компании, опубликованных на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Изменения вносятся в целях исполнения решения арбитражного суда Московской области от 5 сентября, который постановил удовлетворить исковое заявление министерства сельского хозяйства РФ о приостановке осуществления корпоративных прав Ros Agro Plc в отношении ПАО «Группа "Русагро"». Дело было рассмотрено в закрытом режиме. Решение суда означает, пояснялось на сайте агрохолдинга, что акции группы будут распределены между держателями глобальных депозитарных расписок и акционерами Ros Agro Plc пропорционально их косвенной доле владения ПАО «Группа "Русагро"». В октябре Ros Agro Plc оспорило это решение в апелляционном суде.

Как сообщили «Интерфаксу» в компании, запущен процесс по дроблению акций в рамках предписаний ЦБ.

«Внесение изменений в решение о выпуске – это только первый этап. Далее будет проведена работа с регистратором и затем "Русагро" отдельно разместит детали дробления, новое количество акций в публичном пространстве», – заявили в «Русагро».

В марте директор по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов сообщил, что холдинг подал документы в органы Кипра для редомициляции на остров Русский в Приморском крае. В июле он рассказал инвесторам, что компанию в России внесли в перечень экономически значимых организаций. Иск Минсельхоза, поданный к Ros Agro Plc 7 августа, стал подготовкой «Русагро» к принудительной редомиляции. 

9 сентября компания по результатам внеочередного собрания акционеров сообщила, что акционеры агрохолдинга «Русагро» не одобрили его перерегистрацию в Россию с Кипра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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