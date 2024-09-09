Акционеры «Русагро» не одобрили редомициляцию компании в Россию
«Редомициляция компании из Республики Кипр в САР Российской Федерации не была одобрена», – говорится в документе.
В марте директор по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов сообщил, что холдинг подал документы в органы Кипра для редомициляции на остров Русский в Приморском крае. В июле он рассказал инвесторам, что компанию в России включили в список экономически значимых организаций. Иск Минсельхоза, поданный к Ros Agro PLC 7 августа, стал подготовкой «Русагро» к принудительной редомиляции.
«Русагро» – один из ведущих публичных агрохолдингов РФ, основанный бизнесменом и экс-сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем. В конце августа группа отчиталось об убытке в 226,7 млн руб. за первое полугодие 2024 г. против прибыли 8,46 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.