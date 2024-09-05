Суд приостановил корпоративные права кипрского акционера холдинга «Русагро»

«Русагро» – один из ведущих публичных агрохолдингов РФ, основанный бизнесменом и экс-сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем. В конце августа группа отчиталось об убытке в 226,7 млн руб. за первое полугодие 2024 г. против прибыли 8,46 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Собственный капитал составил 151,01 млрд руб. после 119,49 млрд руб. в прошлом году. Выручка по договорам с покупателями достигла 110,6 млрд руб. за первые полгода после 105,3 млрд руб. в 2023 г., следовало из обзорной проверки сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности группы по МСФО.