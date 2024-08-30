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«Русагро» перенесла собрание акционеров по редомициляции на 6 сентября

Ведомости

Сельскохозяйственная и продовольственная компания «Русагро» перенесла внеочередное собрание акционеров с 30 августа на 6 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Собрание переносится из-за отсутствия кворума. На нем акционеры должны были рассмотреть вопрос об утверждении редомициляции «Русагро» на остров Русский.

В начале марта компания сообщила о подаче документов на переезд с Кипра в российскую юрисдикцию. Руководитель дирекции по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов заявлял, что процесс может занять до шести месяцев,

Кипрская газета «Филелефтерос» в начале года писала, что российские компании массово покидают юрисдикцию Кипра и переводят активы в специальные административные районы России с особым налоговым режимом или в страны СНГ. Такая тенденция объясняется политикой новых кипрских властей, направленной на противодействие обходу антироссийских санкций.

«Русагро» – один из ведущих публичных агрохолдингов РФ, основанный бизнесменом и экс-сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем. Сейчас группа занимает первое место в России в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе – в производстве сахара и промышленных жиров, третье – свинины, а также выращивает зерновые культуры. 

В своих нишах »Русагро» контролирует от 6 до 15% рынка, владеет элеваторами, заводами и фермами в 15 регионах России, оперирует 685 000 га земли сельскохозяйственного назначения. В 2023 г. группа увеличила чистую прибыль в семь раз. За прошлый год выручка компании составила 277,3 млрд руб., чистая прибыль – 48,7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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