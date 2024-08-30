«Русагро» перенесла собрание акционеров по редомициляции на 6 сентября
Собрание переносится из-за отсутствия кворума. На нем акционеры должны были рассмотреть вопрос об утверждении редомициляции «Русагро» на остров Русский.
Кипрская газета «Филелефтерос» в начале года писала, что российские компании массово покидают юрисдикцию Кипра и переводят активы в специальные административные районы России с особым налоговым режимом или в страны СНГ. Такая тенденция объясняется политикой новых кипрских властей, направленной на противодействие обходу антироссийских санкций.
«Русагро» – один из ведущих публичных агрохолдингов РФ, основанный бизнесменом и экс-сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем. Сейчас группа занимает первое место в России в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе – в производстве сахара и промышленных жиров, третье – свинины, а также выращивает зерновые культуры.
В своих нишах »Русагро» контролирует от 6 до 15% рынка, владеет элеваторами, заводами и фермами в 15 регионах России, оперирует 685 000 га земли сельскохозяйственного назначения. В 2023 г. группа увеличила чистую прибыль в семь раз. За прошлый год выручка компании составила 277,3 млрд руб., чистая прибыль – 48,7 млрд руб.