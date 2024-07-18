В «Русагро» раскрыли процесс возможной принудительной редомициляции

«Русагро» включили в список экономически значимых организаций, и это означает, что Минсельхоз может подать заявление в арбитражный суд с требованием приостановить корпоративные права в отношении материнской компании «Русагро» – Rusagro, зарегистрированной на Кипре, уточнил Тарасов. Если суд удовлетворит иск, то акции ПАО «Русагро» будут распределены между акционерами пропорционально их долям в акционерном капитале Rusagro, отметил топ-менеджер. Распределение акций будет зависеть от того, где учитываются глобальные ГДР – в российском или иностранном депозитарии, уточнил Тарасов.