В «Русагро» раскрыли процесс возможной принудительной редомициляции
Руководитель дирекции по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов объяснил последовательность возможной принудительной редомициляции компании. Процесс может занять до шести месяцев, сообщил топ-менеджер на звонке с инвесторами.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) «Русагро» в 15:07 мск составила 1439,6 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня бумаги подешевели на 3,9%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,4% до 2935 пунктов, индекс потребительского сектора – на 0,3% до 7947,9 п. С начала года котировки компании выросли на 6,7%, бенчмарки уменьшились на 5,3 и 1% соответственно.
«Русагро» включили в список экономически значимых организаций, и это означает, что Минсельхоз может подать заявление в арбитражный суд с требованием приостановить корпоративные права в отношении материнской компании «Русагро» – Rusagro, зарегистрированной на Кипре, уточнил Тарасов. Если суд удовлетворит иск, то акции ПАО «Русагро» будут распределены между акционерами пропорционально их долям в акционерном капитале Rusagro, отметил топ-менеджер. Распределение акций будет зависеть от того, где учитываются глобальные ГДР – в российском или иностранном депозитарии, уточнил Тарасов.
«Для наших владельцев ГДР, которые держат их в российском депозитарии, механизм достаточно простой, он сформулирован в решении совета директоров Банка России, – конвертация расписок в акции будет осуществлена автоматически. Каких-то дополнительных действий со стороны держателей совершать не потребуется», – объяснил Тарасов (цитата по «РБК инвестициям»).