Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

В «Русагро» раскрыли процесс возможной принудительной редомициляции

Ведомости

Руководитель дирекции по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов объяснил последовательность возможной принудительной редомициляции компании. Процесс может занять до шести месяцев, сообщил топ-менеджер на звонке с инвесторами.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) «Русагро» в 15:07 мск составила 1439,6 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня бумаги подешевели на 3,9%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,4% до 2935 пунктов, индекс потребительского сектора – на 0,3% до 7947,9 п. С начала года котировки компании выросли на 6,7%, бенчмарки уменьшились на 5,3 и 1% соответственно. 

«Русагро» включили в список экономически значимых организаций, и это означает, что Минсельхоз может подать заявление в арбитражный суд с требованием приостановить корпоративные права в отношении материнской компании «Русагро» – Rusagro, зарегистрированной на Кипре, уточнил Тарасов. Если суд удовлетворит иск, то акции ПАО «Русагро» будут распределены между акционерами пропорционально их долям в акционерном капитале Rusagro, отметил топ-менеджер. Распределение акций будет зависеть от того, где учитываются глобальные ГДР – в российском или иностранном депозитарии, уточнил Тарасов. 

«Для наших владельцев ГДР, которые держат их в российском депозитарии, механизм достаточно простой, он сформулирован в решении совета директоров Банка России, – конвертация расписок в акции будет осуществлена автоматически. Каких-то дополнительных действий со стороны держателей совершать не потребуется», – объяснил Тарасов (цитата по «РБК инвестициям»).

4 марта Тарасов сообщил, что «Русагро» подала документы в органы Кипра для редомициляции на остров Русский.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных