Убыток «Русагро» за первые шесть месяцев 2024 года превысил 226 млн рублей

В своих нишах Русагро контролирует от 6 до 15% рынка, владеет элеваторами, заводами и фермами в 15 регионах России, оперирует 685 000 га земли сельскохозяйственного назначения. В 2023 г. группа увеличила чистую прибыль в семь раз. За прошлый год выручка компании составила 277,3 млрд руб., чистая прибыль – 48,7 млрд руб.