Убыток «Русагро» за первые шесть месяцев 2024 года превысил 226 млн рублей
«Русагро» отчиталось об убытке в 226,7 млн руб. за первое полугодие 2024 г. против прибыли 8,46 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из обзорной проверки сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности группы по МСФО.
Собственный капитал составил 151,01 млрд руб. после 119,49 млрд руб. в прошлом году. Выручка по договорам с покупателями составила 110,6 млрд руб. за первые полгода после 105,3 млрд руб. в 2023 г.
«Русагро» – один из ведущих публичных агрохолдингов РФ, основанный бизнесменом и экс-сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем. Сейчас группа занимает первое место в России в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе – в производстве сахара и промышленных жиров, третье – свинины, а также выращивает зерновые культуры.
В своих нишах Русагро контролирует от 6 до 15% рынка, владеет элеваторами, заводами и фермами в 15 регионах России, оперирует 685 000 га земли сельскохозяйственного назначения. В 2023 г. группа увеличила чистую прибыль в семь раз. За прошлый год выручка компании составила 277,3 млрд руб., чистая прибыль – 48,7 млрд руб.