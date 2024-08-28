Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Убыток «Русагро» за первые шесть месяцев 2024 года превысил 226 млн рублей

Ведомости

«Русагро» отчиталось об убытке в 226,7 млн руб. за первое полугодие 2024 г. против прибыли 8,46 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из обзорной проверки сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности группы по МСФО.

Собственный капитал составил 151,01 млрд руб. после 119,49 млрд руб. в прошлом году. Выручка по договорам с покупателями составила 110,6 млрд руб. за первые полгода после 105,3 млрд руб. в 2023 г.

Согласно данным Мосбиржи, стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) «Русагро» по состоянию на 14:23 мск составила 1187,8 руб. после 1199,8 руб. в 14:00 мск (-1,01%).

Чистая прибыль группы по МСФО в I квартале 2024 г. снизилась на 68% до 1,74 млрд руб. Скорректированная EBITDA «Русагро» выросла на 2% до 7,3 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 11% против 15% годом ранее.

«Русагро» – один из ведущих публичных агрохолдингов РФ, основанный бизнесменом и экс-сенатором от Белгородской области Вадимом Мошковичем. Сейчас группа занимает первое место в России в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе – в производстве сахара и промышленных жиров, третье – свинины, а также выращивает зерновые культуры. 

В своих нишах Русагро контролирует от 6 до 15% рынка, владеет элеваторами, заводами и фермами в 15 регионах России, оперирует 685 000 га земли сельскохозяйственного назначения. В 2023 г. группа увеличила чистую прибыль в семь раз. За прошлый год выручка компании составила 277,3 млрд руб., чистая прибыль – 48,7 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных