В «Русагро» заявили о штатной работе на фоне обысков

По предварительным данным, расследованием занимается Следственный департамент МВД. Второй источник «Ведомостей» рассказал, что в уголовном деле речь идет об экономическом составе преступления по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В случае если следователи предъявят Мошковичу обвинение по этой статье, ему грозит до десяти лет лишения свободы.