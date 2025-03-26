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В «Русагро» заявили о штатной работе на фоне обысков

Ведомости

Деятельность агрохолдинга «Русагро» продолжается в штатном режиме, обыски в офисах компании не связаны с ее текущей деятельностью. Об этом сообщается на сайте «Русагро».

Уточняется, что компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать необходимое содействие уполномоченным органам. Руководство агрохолдинга находится на своих рабочих местах.

«Деятельность компании продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур», – сказано в сообщении.

26 марта сотрудники силовых структур задержали в Москве основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Информацию подтвердил «Ведомостям» собеседник, близкий к следствию. Он уточнил, что в офисах компании идут обыски.

По предварительным данным, расследованием занимается Следственный департамент МВД. Второй источник «Ведомостей» рассказал, что в уголовном деле речь идет об экономическом составе преступления по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В случае если следователи предъявят Мошковичу обвинение по этой статье, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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