В «Русагро» заявили о штатной работе на фоне обысков
Деятельность агрохолдинга «Русагро» продолжается в штатном режиме, обыски в офисах компании не связаны с ее текущей деятельностью. Об этом сообщается на сайте «Русагро».
Уточняется, что компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать необходимое содействие уполномоченным органам. Руководство агрохолдинга находится на своих рабочих местах.
«Деятельность компании продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур», – сказано в сообщении.
По предварительным данным, расследованием занимается Следственный департамент МВД. Второй источник «Ведомостей» рассказал, что в уголовном деле речь идет об экономическом составе преступления по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В случае если следователи предъявят Мошковичу обвинение по этой статье, ему грозит до десяти лет лишения свободы.