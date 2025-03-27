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Акции «Русагро» теряют более 30% после задержания Мошковича

Ведомости

Акции «Русагро» (RAGR) продолжили снижение утром 27 марта на фоне сообщений о задержании основателя компании Вадима Мошковича. Согласно данным Мосбиржи, на старте торгов акции упали до 159,92 руб. (-13,8%). Таким образом, снижение с 15:34 мск 26 марта составило 33,7%.

По состоянию на 11:24 мск котировки выросли до 174,12 руб., далее снизилось до 172,02 руб. к 11:29.

О задержании Мошковича сообщил Telegram-канал Shot в 15:33 мск 26 марта. После этого стоимость акций «Русагро» потеряла более 12% за час.

Позже информацию о задержании подтвердил источник «Ведомостей», близкий к следствию. По заявлению собеседника, сотрудники силовых структур задержали Мошковича в Москве, а в офисах компании прошли обыски. В уголовном деле, по словам второго источника «Ведомостей», речь идет об экономическом составе преступления по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). 

«Русагро» сообщило о штатной работе на фоне обысков. По уточнению компании, мероприятия не связаны с текущей деятельностью агрохолдинга.

Мошкович – российский бизнесмен, состояние которого Forbes оценивает в $2,9 млрд. Разбогател в 1990-е гг. на торговле продуктами питания (в частности, импортировал водку из США и сахар с Украины) и недвижимостью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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