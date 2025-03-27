Акции «Русагро» теряют более 30% после задержания Мошковича
По состоянию на 11:24 мск котировки выросли до 174,12 руб., далее снизилось до 172,02 руб. к 11:29.
О задержании Мошковича сообщил Telegram-канал Shot в 15:33 мск 26 марта. После этого стоимость акций «Русагро» потеряла более 12% за час.
Позже информацию о задержании подтвердил источник «Ведомостей», близкий к следствию. По заявлению собеседника, сотрудники силовых структур задержали Мошковича в Москве, а в офисах компании прошли обыски. В уголовном деле, по словам второго источника «Ведомостей», речь идет об экономическом составе преступления по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
«Русагро» сообщило о штатной работе на фоне обысков. По уточнению компании, мероприятия не связаны с текущей деятельностью агрохолдинга.
Мошкович – российский бизнесмен, состояние которого Forbes оценивает в $2,9 млрд. Разбогател в 1990-е гг. на торговле продуктами питания (в частности, импортировал водку из США и сахар с Украины) и недвижимостью.