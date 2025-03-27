Акции «Русагро» теряют более 30% после задержания Мошковича

Позже информацию о задержании подтвердил источник «Ведомостей», близкий к следствию. По заявлению собеседника, сотрудники силовых структур задержали Мошковича в Москве, а в офисах компании прошли обыски. В уголовном деле, по словам второго источника «Ведомостей», речь идет об экономическом составе преступления по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).