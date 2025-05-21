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Умерла режиссер-постановщик «Ералаша» Надежда Репина

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На 79-м году жизни умерла режиссер-постановщик «Ералаша» Надежда Репина. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Репина – советская и российская актриса кино и дубляжа, кинорежиссер и сценарист. Она родилась 13 марта 1947 г. в Москве. После окончания школы некоторое время работала курьером в дирекции на киностудии им. М. Горького. В 1971 г. окончила актерский факультет ВГИКа. С 1971 по 1993 г. работала актрисой в Театре-студии киноактера при «Мосфильме». За годы творческой карьеры снялась в более 30 фильмах. С 1993 по 2013 г. Репина работала режиссером-постановщиком в киножурнале «Ералаш».

Она известна благодаря исполнению ролей в таких фильмах, как «Служебный роман» (реж. Эльдар Рязанов), «По семейным обстоятельствам» (реж. Алексей Корнеев), «У озера» (реж. Сергей Герасимов) и др. В качестве режиссера-постановщика она сняла игровые фильмы «Мне не забыть, не простить» и «Грань», а также принимала участие в съемках популярного шоу «Криминальная Россия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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