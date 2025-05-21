Умерла режиссер-постановщик «Ералаша» Надежда Репина

Репина – советская и российская актриса кино и дубляжа, кинорежиссер и сценарист. Она родилась 13 марта 1947 г. в Москве. После окончания школы некоторое время работала курьером в дирекции на киностудии им. М. Горького. В 1971 г. окончила актерский факультет ВГИКа. С 1971 по 1993 г. работала актрисой в Театре-студии киноактера при «Мосфильме». За годы творческой карьеры снялась в более 30 фильмах. С 1993 по 2013 г. Репина работала режиссером-постановщиком в киножурнале «Ералаш».