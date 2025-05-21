Умерла режиссер-постановщик «Ералаша» Надежда Репина
На 79-м году жизни умерла режиссер-постановщик «Ералаша» Надежда Репина. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.
Репина – советская и российская актриса кино и дубляжа, кинорежиссер и сценарист. Она родилась 13 марта 1947 г. в Москве. После окончания школы некоторое время работала курьером в дирекции на киностудии им. М. Горького. В 1971 г. окончила актерский факультет ВГИКа. С 1971 по 1993 г. работала актрисой в Театре-студии киноактера при «Мосфильме». За годы творческой карьеры снялась в более 30 фильмах. С 1993 по 2013 г. Репина работала режиссером-постановщиком в киножурнале «Ералаш».
Она известна благодаря исполнению ролей в таких фильмах, как «Служебный роман» (реж. Эльдар Рязанов), «По семейным обстоятельствам» (реж. Алексей Корнеев), «У озера» (реж. Сергей Герасимов) и др. В качестве режиссера-постановщика она сняла игровые фильмы «Мне не забыть, не простить» и «Грань», а также принимала участие в съемках популярного шоу «Криминальная Россия».