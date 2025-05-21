Среди 85 участников второго потока программы «Время героев» 31 Герой России

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что на второй поток подали заявку 21 644 человека, это вдобавок к тем 44 000, которые подали заявки годом ранее. Он отметил, что более 60% из них прошли все этапы регистрации и отбора. Также значительно выросло количество кандидатов с высокими государственными наградами – Героев России и кавалеров ордена Мужества.