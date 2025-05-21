Среди 85 участников второго потока программы «Время героев» 31 Герой России
Общественный совет «Времени героев» подвел итог набора на второй поток президентской программы – его участниками станут 85 человек. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что на второй поток подали заявку 21 644 человека, это вдобавок к тем 44 000, которые подали заявки годом ранее. Он отметил, что более 60% из них прошли все этапы регистрации и отбора. Также значительно выросло количество кандидатов с высокими государственными наградами – Героев России и кавалеров ордена Мужества.
При отборе учитывались ратные заслуги, боевой опыт и результаты тестирования, отметил сенатор Совета Федерации, член Общественного совета программы Александр Карелин.
Многие из выпускников «Времени героев» в дальнейшем занимают высокопоставленные должности в РФ. 20 мая один из участников программы Владимир Анисимов был назначен на должность заместителя мэра Нижнего Новгорода. 11 апреля сообщалось, что участник «Времени героев» Олег Лымар стал советником губернатора Севастополя Михаила Развожаева. 7 марта участник программы Александр Загайнов был назначен главным советником департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Среди других выпускников – врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, председатель правления движения «Движение первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев.