Двух сотрудников посольства Израиля убили в Вашингтоне

По словам начальника столичной полиции Памелы Смит, о стрельбе стало известно в 21:08 21 мая (4:08 22 мая мск). Подозреваемый, 30-летний житель Чикаго, задержан. Смит рассказала, что он вошел в музей сразу после стрельбы и был арестован сотрудниками службы безопасности музея. По ее словам, под стражей он пел «Свободная, свободная Палестина».