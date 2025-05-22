Двух сотрудников посольства Израиля убили в Вашингтоне
Двое сотрудников посольства Израиля были убиты возле Еврейского музея в Вашингтоне. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети X.
Ноэм назвала убийство бессмысленным.
«Мы активно ведем расследование и работаем над получением дополнительной информации. <…> Мы привлечем этого порочного преступника к ответственности», – подчеркнула она.
CBS News со ссылкой на источники уточняет, что убитые – мужчина (израильский дипломат) и женщина (сотрудница посольства). По данным телеканала, их застрелили, когда они выходили из здания музея. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил прессе, что убитые были помолвлены.
По словам начальника столичной полиции Памелы Смит, о стрельбе стало известно в 21:08 21 мая (4:08 22 мая мск). Подозреваемый, 30-летний житель Чикаго, задержан. Смит рассказала, что он вошел в музей сразу после стрельбы и был арестован сотрудниками службы безопасности музея. По ее словам, под стражей он пел «Свободная, свободная Палестина».
На двойное убийство отреагировал президент США Дональд Трамп. В своей соцсети Truth Social он написал, что «эти ужасные убийства в округе Колумбия, явно совершенные на почве антисемитизма, должны прекратиться сейчас же».
«Ненависти и радикализму нет места в США. Соболезнуем семьям жертв», – сказал американский лидер.