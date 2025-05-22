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Двух сотрудников посольства Израиля убили в Вашингтоне

Ведомости

Двое сотрудников посольства Израиля были убиты возле Еврейского музея в Вашингтоне. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети X.

Ноэм назвала убийство бессмысленным.

«Мы активно ведем расследование и работаем над получением дополнительной информации. <…> Мы привлечем этого порочного преступника к ответственности», – подчеркнула она.

CBS News со ссылкой на источники уточняет, что убитые – мужчина (израильский дипломат) и женщина (сотрудница посольства). По данным телеканала, их застрелили, когда они выходили из здания музея. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил прессе, что убитые были помолвлены.

По словам начальника столичной полиции Памелы Смит, о стрельбе стало известно в 21:08 21 мая (4:08 22 мая мск). Подозреваемый, 30-летний житель Чикаго, задержан. Смит рассказала, что он вошел в музей сразу после стрельбы и был арестован сотрудниками службы безопасности музея. По ее словам, под стражей он пел «Свободная, свободная Палестина».

На двойное убийство отреагировал президент США Дональд Трамп. В своей соцсети Truth Social он написал, что «эти ужасные убийства в округе Колумбия, явно совершенные на почве антисемитизма, должны прекратиться сейчас же».

«Ненависти и радикализму нет места в США. Соболезнуем семьям жертв», – сказал американский лидер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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