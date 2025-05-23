В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест
В Непале расследуют скоростной подъем на Эверест группы британских альпинистов, которая состояла из бывших военных и министра по делам ветеранов Эла Карнса. Они использовали допинг ксенон, не предупредив об этом власти страны. Об этом рассказал глава туристического ведомства Непала Нараян Прасад Регми в интервью Telegraph.
Ксенон используют для облегчения процесса акклиматизации при подъеме на горы. Обычно восхождение на Эверест занимает около двух месяцев, но благодаря допингу группа бывших военных Великобритании преодолела высоту за пять дней.
Инцидент вызвал споры о допустимости использования допинга в альпинизме и возможных последствиях для экономики горных регионов. Регми рассказал, что власти Непала примут необходимые меры в отношении туристического агентство и самих альпинистов в соответствии с законодательством страны.
Ксенон – бесцветный инертный газ, который присутствует в атмосфере в ограниченных концентрациях. Некоторые ученые утверждают, что ксенон способствует увеличению выработки белков, которые помогают организму адаптироваться к условиям гипоксии. На высоте свыше 8000 м, известной как зона смерти, уровень кислорода настолько низок, что это затрудняет функционирование организма и может привести к различным заболеваниям, когнитивным нарушениям и истощению. По мнению этих исследователей, использование ксенона может повысить безопасность восхождений и снизить воздействие на окружающую среду за счет уменьшения потребления ресурсов. Критики отмечают, что эффективность ксенона не была подтверждена крупномасштабными исследованиями.