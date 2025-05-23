В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Ксенон – бесцветный инертный газ, который присутствует в атмосфере в ограниченных концентрациях. Некоторые ученые утверждают, что ксенон способствует увеличению выработки белков, которые помогают организму адаптироваться к условиям гипоксии. На высоте свыше 8000 м, известной как зона смерти, уровень кислорода настолько низок, что это затрудняет функционирование организма и может привести к различным заболеваниям, когнитивным нарушениям и истощению. По мнению этих исследователей, использование ксенона может повысить безопасность восхождений и снизить воздействие на окружающую среду за счет уменьшения потребления ресурсов. Критики отмечают, что эффективность ксенона не была подтверждена крупномасштабными исследованиями.