Подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля грозит смертная казнь
Подозреваемому в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, 31-летнему Элиасу Родригесу, предъявили обвинение по двум пунктам в убийстве первой степени. Ему грозит смертная казнь, сообщает Reuters.
По информации агентства, на месте происшествия Родригес сказал полиции, что сделал это «для Палестины» и «для Газы». Свидетели рассказали, что слышали, как он скандировал «Свободу Палестине» после того, как его взяли под стражу.
Подозреваемому также предъявлено обвинение в убийстве иностранных должностных лиц, причинении смерти из огнестрельного оружия и его использовании в насильственном преступлении.
Временный прокурор США Жанин Пирро заявила, что жалоба против Родригеса представляет собой «дело, подлежащее смертной казни», пишет Reuters. Она рассказала журналистам, что расследовать его дело собираются как преступление на почве ненависти и терроризм.
Убитыми оказались 30-летний Ярон Лищинский и 26-летняя Сара Линн Милгрим, молодая пара, готовящаяся к помолвке. Члены правозащитных групп, к которым они принадлежали, говорили, что пара была привержена «наведению мостов» между арабами и евреями в надежде положить конец войне на Ближнем Востоке.
Убийство двух израильских дипломатов произошло у Еврейского музея в Вашингтоне вечером 21 мая по местному времени. Начальник полиции Вашингтона Памела Смит сообщила, что он «расхаживал взад-вперед возле музея», а затем подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и застрелил двоих людей. После подозреваемый вошел в музей, где его задержали сотрудники службы безопасности. Под стражей мужчина пел «Свободная, свободная Палестина».
Президент США Дональд Трамп заявил, что ужасные убийства, явно совершенные на почве антисемитизма, должны прекратиться. Он выразил соболезнования семьям жертв.