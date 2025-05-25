В аэропорту «Внуково» ввели временные ограничения на полеты

С 21 по 23 мая Росавиация 38 раз вводила ограничения на работу аэропортов. Мера неоднократно применялась в отношении всех столичных аэропортов («Домодедово», «Шереметьево», «Жуковский» и «Внуково»), аэропортов Тамбова, Самары, Владимира, Ярославля, Иванова.