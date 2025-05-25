В аэропорту «Внуково» ввели временные ограничения на полеты
С 4:43 мск в московском аэропорту «Внуково» начали действовать временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко
В ночь на 25 мая аэропорт уже сталкивался с подобными мерами: ограничения действовали с 1:17 до 3:20 мск.
С 21 по 23 мая Росавиация 38 раз вводила ограничения на работу аэропортов. Мера неоднократно применялась в отношении всех столичных аэропортов («Домодедово», «Шереметьево», «Жуковский» и «Внуково»), аэропортов Тамбова, Самары, Владимира, Ярославля, Иванова.