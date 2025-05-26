После стрельбы в Южной Каролине госпитализированы 11 человек

В результате стрельбы, произошедшей в городе Литтл-Ривер (штат Южная Каролина, США), по меньшей мере 11 человек получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные правоохранительные органы.