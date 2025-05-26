После стрельбы в Южной Каролине госпитализированы 11 человек
В результате стрельбы, произошедшей в городе Литтл-Ривер (штат Южная Каролина, США), по меньшей мере 11 человек получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Инцидент произошел на Уотсон-авеню, сейчас там работают полицейские подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются, информация о возможных погибших не уточняется.
Полиция сообщила, что место происшествия оцеплено и проводится расследование, но инцидент, вероятно, носит единичный характер и не представляет опасности для населения.