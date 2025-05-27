Взрыв прогремел на химическом заводе на востоке Китая
На химзаводе в провинции Шаньдун на востоке Китая прогремел взрыв. Об этом сообщает South China Morning Post.
По данным издания, взрыв произошел на территории, принадлежащей компании Shandong Youdao Chemical, в городе Гаоми незадолго до полудня. Местные жители сообщили, что ударная волна была настолько сильной, что выбила окна в близлежащих домах.
На место происшествия незамедлительно прибыли аварийно-спасательные службы. Как сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям страны, для ликвидации последствий привлечено 232 специалиста и 55 единиц спецтехники. Дополнительно задействованы профильные подразделения, специализирующиеся на ликвидации техногенных катастроф на промышленных объектах.
Компания Shandong Youdao Chemical, основанная в 2019 г., специализируется на выпуске пестицидов, фармацевтических препаратов и другой химической продукции. Особое место занимает производство хлорпирифоса – завод выпускает около 11 000 т этого пестицида ежегодно.
9 апреля сообщалось, что в результате пожара в доме престарелых на севере Китая погибли 20 человек. Остальные пациенты были переведены в близлежащую больницу для дальнейшего наблюдения и лечения.