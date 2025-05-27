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Взрыв прогремел на химическом заводе на востоке Китая

Ведомости

На химзаводе в провинции Шаньдун на востоке Китая прогремел взрыв. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, взрыв произошел на территории, принадлежащей компании Shandong Youdao Chemical, в городе Гаоми незадолго до полудня. Местные жители сообщили, что ударная волна была настолько сильной, что выбила окна в близлежащих домах.

На место происшествия незамедлительно прибыли аварийно-спасательные службы. Как сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям страны, для ликвидации последствий привлечено 232 специалиста и 55 единиц спецтехники. Дополнительно задействованы профильные подразделения, специализирующиеся на ликвидации техногенных катастроф на промышленных объектах.

Компания Shandong Youdao Chemical, основанная в 2019 г., специализируется на выпуске пестицидов, фармацевтических препаратов и другой химической продукции. Особое место занимает производство хлорпирифоса – завод выпускает около 11 000 т этого пестицида ежегодно.

9 апреля сообщалось, что в результате пожара в доме престарелых на севере Китая погибли 20 человек. Остальные пациенты были переведены в близлежащую больницу для дальнейшего наблюдения и лечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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