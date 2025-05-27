Верховный суд предложил снизить санкции за незаконный оборот наркотиков

Инициатива предполагает сокращение наказания до пяти и десяти лет лишения свободы соответственно без указания нижних пределов санкций. По ч. 3 ст. 228 УК РФ сейчас установлено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. По мнению ВС, такие суровые меры и отнесение деяния к категории особо тяжких преступлений не востребованы в судебной практике и ограничивают возможность индивидуализации наказания с учетом обстоятельств дела и сведений о личности подсудимого.