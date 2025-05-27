Верховный суд предложил снизить санкции за незаконный оборот наркотиков
Верховный суд (ВС) России предложил снизить наказание по ч. 2 и ч. 3 ст. 228 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков), если он не связан со сбытом запрещенных веществ. Это следует из законопроекта поправок, внесенного на Пленум ВС.
Инициатива предполагает сокращение наказания до пяти и десяти лет лишения свободы соответственно без указания нижних пределов санкций. По ч. 3 ст. 228 УК РФ сейчас установлено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. По мнению ВС, такие суровые меры и отнесение деяния к категории особо тяжких преступлений не востребованы в судебной практике и ограничивают возможность индивидуализации наказания с учетом обстоятельств дела и сведений о личности подсудимого.
По данным суда, в 2024 г. по ч. 3 ст. 228 УК РФ осуждены 85 фигурантов, из которых наказание в виде лишения свободы на сроки более 10 лет назначено только восьми. В остальных случаях сроки лишения свободы не превышали 10 лет. Это свидетельствует о том, что рамки указанных санкций не соответствуют устанавливаемой судами степени общественной опасности каждого преступления.
Законопроект также предлагает исключить избыточные репрессии к больным наркоманией, если они совершили преступление, которое не связано со сбытом запрещенных средств. В частности, применять отсрочки на период лечения и позволить отменять общие правила зачета срока содержания под стражей. Отмечается, что инициатива снижает избыточную репрессию имеющихся норм и направлена на гармонизацию действующего уголовно-правового регулирования.
8 августа 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе. Согласно ему, ограничения не распространяются на произведения искусства и литературы, если данные о наркотиках составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Такие произведения должны содержать маркировку о вреде наркотиков и запрете их незаконного оборота. Исключение составляют произведения, обнародованные до 1 августа 1990 г.