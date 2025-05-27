Защита бывшего главы Межпромбанка Пугачева обжаловала приговор

Потерпевшим в деле признан Межпромбанк. Средства взыскали в пользу выступающего от его имени Агентства по страхованию вкладов. По версии следствия, в 2008–2009 гг. Пугачев с сообщниками перевели 29 млрд руб. (часть беззалогового кредита от ЦБ) на счета кипрской фирмы. Эти действия нанесли банку ущерб еще на 64,5 млрд руб. В результате произошло ухудшение финансового состояния кредитной организации. Это привело к ее неспособности полностью выполнить обязательства перед кредиторами и признанию банка несостоятельным.