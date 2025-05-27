Защита бывшего главы Межпромбанка Пугачева обжаловала приговор
Защита экс-владельца Международного промышленного банка (Межпромбанка) Сергея Пугачева, которого заочно осудили к 14 годам лишения свободы, обжаловала приговор. Об этом свидетельствует картотека Тверского суда Москвы.
13 мая Тверской суд Москвы заочно приговорил Пугачева к 14 годам колонии. Он признан виновным в хищении 28 млрд руб. по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере с использованием служебного положения). Бывшему банкиру также назначили штраф 800 000 руб. и взыскали 28 млрд руб. в пользу государства. Кроме того, было принято решение сохранить арест, наложенный на его имущество, на общую сумму более 4 млрд руб.
Потерпевшим в деле признан Межпромбанк. Средства взыскали в пользу выступающего от его имени Агентства по страхованию вкладов. По версии следствия, в 2008–2009 гг. Пугачев с сообщниками перевели 29 млрд руб. (часть беззалогового кредита от ЦБ) на счета кипрской фирмы. Эти действия нанесли банку ущерб еще на 64,5 млрд руб. В результате произошло ухудшение финансового состояния кредитной организации. Это привело к ее неспособности полностью выполнить обязательства перед кредиторами и признанию банка несостоятельным.
Пугачев скрылся от следствия. В 2009 г. он стал гражданином Франции. В 2014 г. бывшего банкира объявили в международный розыск.