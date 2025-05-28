«Аэрофлот» корректирует расписание в связи с ограничениями в «Шереметьево»

Пассажирам отмененных рейсов в компании предлагают переоформить билет на последующие рейсы. Тем, кто решил отказаться от дальнейшего перелета, полностью вернут стоимость билета. При этом для процедуры возврата им не нужно получать штампы или другие подтверждающие документы в аэропорту. Авиакомпания также усилила работу наземных служб и контакт-центра.