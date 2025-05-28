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«Аэрофлот» корректирует расписание в связи с ограничениями в «Шереметьево»

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Часть рейсов «Аэрофлота» были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет в связи с временными ограничениями на работу аэропорта «Шереметьево» и использование воздушного пространства московского авиаузла. Авиакомпания корректирует расписание, в том числе отменяя и объединяя несколько рейсов, говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирам отмененных рейсов в компании предлагают переоформить билет на последующие рейсы. Тем, кто решил отказаться от дальнейшего перелета, полностью вернут стоимость билета. При этом для процедуры возврата им не нужно получать штампы или другие подтверждающие документы в аэропорту. Авиакомпания также усилила работу наземных служб и контакт-центра.

В 03:15 мск 28 мая пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорту «Шереметьево». Перед этим, В 01:10, пресс-секретарь сообщил о введении аналогичной меры в аэропортах «Внуково» и «Жуковский». В 23:50 мск 27 мая ограничения были введены в аэропорту «Домодедово».

Мера также действует в аэропортах Калуги («Грабцево»), Владимира («Семязино»), Иванова («Южный»), Костромы («Сокеркино») и Ярославля («Туношна»).

В течение ночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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