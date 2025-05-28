«Аэрофлот» корректирует расписание в связи с ограничениями в «Шереметьево»
Часть рейсов «Аэрофлота» были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет в связи с временными ограничениями на работу аэропорта «Шереметьево» и использование воздушного пространства московского авиаузла. Авиакомпания корректирует расписание, в том числе отменяя и объединяя несколько рейсов, говорится в сообщении перевозчика.
Пассажирам отмененных рейсов в компании предлагают переоформить билет на последующие рейсы. Тем, кто решил отказаться от дальнейшего перелета, полностью вернут стоимость билета. При этом для процедуры возврата им не нужно получать штампы или другие подтверждающие документы в аэропорту. Авиакомпания также усилила работу наземных служб и контакт-центра.
В 03:15 мск 28 мая пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорту «Шереметьево». Перед этим, В 01:10, пресс-секретарь сообщил о введении аналогичной меры в аэропортах «Внуково» и «Жуковский». В 23:50 мск 27 мая ограничения были введены в аэропорту «Домодедово».
Мера также действует в аэропортах Калуги («Грабцево»), Владимира («Семязино»), Иванова («Южный»), Костромы («Сокеркино») и Ярославля («Туношна»).
В течение ночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении Москвы.