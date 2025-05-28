В Москве перекрыли движение по Озерной аллее в Зеленограде

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи силы ПВО сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении столицы. Глава города уточнял, что в результате отражения атаки беспилотников в Зеленограде, предварительно, обошлось без серьезных повреждений и пострадавших.