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В Москве перекрыли движение по Озерной аллее в Зеленограде

Ведомости

Движение по Озерной аллее в Зеленограде перекрыто, москвичам рекомендовали выбирать пути объезда. Об этом говорится в сообщении дептранса столицы.

Закрыт участок от пересечения с Каштановой аллеей до дома 5с2 по Озерной аллее.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи силы ПВО сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении столицы. Глава города уточнял, что в результате отражения атаки беспилотников в Зеленограде, предварительно, обошлось без серьезных повреждений и пострадавших.

На фоне налета БПЛА Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Воздушные гавани вернулись к обычной работе в 07:15 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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