В Москве перекрыли движение по Озерной аллее в Зеленограде
Движение по Озерной аллее в Зеленограде перекрыто, москвичам рекомендовали выбирать пути объезда. Об этом говорится в сообщении дептранса столицы.
Закрыт участок от пересечения с Каштановой аллеей до дома 5с2 по Озерной аллее.
По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в течение ночи силы ПВО сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении столицы. Глава города уточнял, что в результате отражения атаки беспилотников в Зеленограде, предварительно, обошлось без серьезных повреждений и пострадавших.
На фоне налета БПЛА Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Воздушные гавани вернулись к обычной работе в 07:15 мск.