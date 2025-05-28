Директор судоремонтного завода Черноморского флота обвинен в мошенничестве

В феврале 2023 г. государство заключило многомиллионный контракт с индивидуальном предпринимателем (ИП) на поставку оборудования. Контроль за его исполнением был предоставлен Флори. В ходе исполнения оборонного заказа судостроительным заводом сотрудники ИП вносили ложные сведения в документы о стоимости и после забрали более 4 млн руб. бюджетных средств.