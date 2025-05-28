Директор судоремонтного завода Черноморского флота обвинен в мошенничестве
Директору судоремонтного завода Черноморского флота Павлу Флори предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении оборонного заказа, сообщили в официальном Telegram-канале военных следственных органов СКР.
В феврале 2023 г. государство заключило многомиллионный контракт с индивидуальном предпринимателем (ИП) на поставку оборудования. Контроль за его исполнением был предоставлен Флори. В ходе исполнения оборонного заказа судостроительным заводом сотрудники ИП вносили ложные сведения в документы о стоимости и после забрали более 4 млн руб. бюджетных средств.
Флори обвиняется в ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальная мера наказания – 10 лет лишения свободы. Директор судоремонтного завода сознался в преступлении во время допроса. По ходатайству следователя он отправлен под домашний арест.
20 мая в Севастополе СК РФ возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя Виктора Бойчука о хищении более 176 млн руб. при выполнении государственного оборонного заказа. Он представил фиктивные документы о качестве и стоимости поставляемой продукции. Суд избрал предпринимателю меру пресечения в виде заключения под стражу.