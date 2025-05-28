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Директор судоремонтного завода Черноморского флота обвинен в мошенничестве

Ведомости

Директору судоремонтного завода Черноморского флота Павлу Флори предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении оборонного заказа, сообщили в официальном Telegram-канале военных следственных органов СКР.

В феврале 2023 г. государство заключило многомиллионный контракт с индивидуальном предпринимателем (ИП) на поставку оборудования. Контроль за его исполнением был предоставлен Флори. В ходе исполнения оборонного заказа судостроительным заводом сотрудники ИП вносили ложные сведения в документы о стоимости и после забрали более 4 млн руб. бюджетных средств.

Флори обвиняется в ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальная мера наказания – 10 лет лишения свободы. Директор судоремонтного завода сознался в преступлении во время допроса. По ходатайству следователя он отправлен под домашний арест.

20 мая в Севастополе СК РФ возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя Виктора Бойчука о хищении более 176 млн руб. при выполнении государственного оборонного заказа. Он представил фиктивные документы о качестве и стоимости поставляемой продукции. Суд избрал предпринимателю меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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