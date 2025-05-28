Песков: Путин проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта
Вечером 29 мая президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, сообщает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Основной темой встречи станет развитие адаптивной физической культуры и спорта – направлений, ориентированных на людей с ограниченными возможностями здоровья.
Как отметил Песков, заседание откроется вступительным словом президента. С докладом выступит губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, который также возглавляет рабочую группу по подготовке мероприятия. Он расскажет о создании центров адаптивной физической культуры в Санкт-Петербурге и других регионах.
В обсуждении также примут участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр спорта Михаил Дегтярев, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, глава ФМБА Вероника Скворцова и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который подведёт итоги заседания.
Песков подчеркнул, что мероприятие имеет важное содержательное значение и будет сопровождаться традиционным обменом мнениями между участниками.
В июле 2024 г. Путин поручил создать некоммерческий фонд поддержки детско-юношеского и массового спорта, который будет финансироваться за счет целевых отчислений от азартных игр.