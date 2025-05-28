Песков: Путин проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта

Вечером 29 мая президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, сообщает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Основной темой встречи станет развитие адаптивной физической культуры и спорта – направлений, ориентированных на людей с ограниченными возможностями здоровья.



Как отметил Песков, заседание откроется вступительным словом президента. С докладом выступит губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, который также возглавляет рабочую группу по подготовке мероприятия. Он расскажет о создании центров адаптивной физической культуры в Санкт-Петербурге и других регионах.