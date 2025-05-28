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Песков: Путин проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта

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Вечером 29 мая президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, сообщает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Основной темой встречи станет развитие адаптивной физической культуры и спорта – направлений, ориентированных на людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил Песков, заседание откроется вступительным словом президента. С докладом выступит губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, который также возглавляет рабочую группу по подготовке мероприятия. Он расскажет о создании центров адаптивной физической культуры в Санкт-Петербурге и других регионах.

В обсуждении также примут участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр спорта Михаил Дегтярев, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, глава ФМБА Вероника Скворцова и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который подведёт итоги заседания.

Песков подчеркнул, что мероприятие имеет важное содержательное значение и будет сопровождаться традиционным обменом мнениями между участниками.

В июле 2024 г. Путин поручил создать некоммерческий фонд поддержки детско-юношеского и массового спорта, который будет финансироваться за счет целевых отчислений от азартных игр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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