В западной части Москвы устраняют последствия удара дрона
На западе Москвы экстренные службы работают над устранением последствий попытки атаки дрона, передает «РИА Новости».
По данным агентства, специалисты нейтрализуют повреждения, которые получил фасад дома на нескольких этажах. В здании также выбиты стекла.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о трех беспилотниках, сбитых на подлете к столице в ночь на 29 мая. Он уточнил, что обломки попали в дом на проспекте Вернадского, однако серьезных повреждений и пострадавших нет.
За ночь силы ПВО уничтожили 48 украинских БПЛА над регионами России. Помимо трех единиц в Московской области, 30 беспилотников сбито в Белгородской области. По четыре – в Орловской и Рязанской областях, в Крыму. Две единицы российские военные нейтрализовали в Брянской области и один – в Тамбовской.