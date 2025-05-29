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В западной части Москвы устраняют последствия удара дрона

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На западе Москвы экстренные службы работают над устранением последствий попытки атаки дрона, передает «РИА Новости».

По данным агентства, специалисты нейтрализуют повреждения, которые получил фасад дома на нескольких этажах. В здании также выбиты стекла.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о трех беспилотниках, сбитых на подлете к столице в ночь на 29 мая. Он уточнил, что обломки попали в дом на проспекте Вернадского, однако серьезных повреждений и пострадавших нет.

За ночь силы ПВО уничтожили 48 украинских БПЛА над регионами России. Помимо трех единиц в Московской области, 30 беспилотников сбито в Белгородской области. По четыре – в Орловской и Рязанской областях, в Крыму. Две единицы российские военные нейтрализовали в Брянской области и один – в Тамбовской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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