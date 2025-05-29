В западной части Москвы устраняют последствия удара дрона

За ночь силы ПВО уничтожили 48 украинских БПЛА над регионами России. Помимо трех единиц в Московской области, 30 беспилотников сбито в Белгородской области. По четыре – в Орловской и Рязанской областях, в Крыму. Две единицы российские военные нейтрализовали в Брянской области и один – в Тамбовской.