Силы ПВО сбили 48 украинских БПЛА над семью регионами России

Наибольшее число сбитых БПЛА – 30 единиц – было уничтожено в Белгородской области. По четыре беспилотника российские военные сбили в Орловской и Рязанской областях, а также в Крыму. Три БПЛА были ликвидированы в Московском регионе, два – в Брянской области и один – в Тамбовской.