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Силы ПВО сбили 48 украинских БПЛА над семью регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 20:00 мск 28 мая, сообщает Минобороны.

Наибольшее число сбитых БПЛА – 30 единиц – было уничтожено в Белгородской области. По четыре беспилотника российские военные сбили в Орловской и Рязанской областях, а также в Крыму. Три БПЛА были ликвидированы в Московском регионе, два – в Брянской области и один – в Тамбовской.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что при налете БПЛА обошлось без пострадавших и значительных повреждений. По данным «РИА Новости», две машины оказались повреждены в результате падения обломков сбитого БПЛА в Одинцове Московской области.

В 01:50 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в московском аэропорту «Внуково», они действовали до 03:10. Ранним утром ограничения вводились в аэропорту Калуги («Грабцево»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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