Силы ПВО сбили 48 украинских БПЛА над семью регионами России
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 20:00 мск 28 мая, сообщает Минобороны.
Наибольшее число сбитых БПЛА – 30 единиц – было уничтожено в Белгородской области. По четыре беспилотника российские военные сбили в Орловской и Рязанской областях, а также в Крыму. Три БПЛА были ликвидированы в Московском регионе, два – в Брянской области и один – в Тамбовской.
Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что при налете БПЛА обошлось без пострадавших и значительных повреждений. По данным «РИА Новости», две машины оказались повреждены в результате падения обломков сбитого БПЛА в Одинцове Московской области.
В 01:50 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в московском аэропорту «Внуково», они действовали до 03:10. Ранним утром ограничения вводились в аэропорту Калуги («Грабцево»).