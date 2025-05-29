Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график

25 апреля столичный департамент транспорта писал, что неизвестный попал на пути на Таганско-Краснопресненской линии. Тогда было ограничено движение от станции «Спартак» до станции «Баррикадная», а в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.