Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график
В предыдущих публикациях было сказано, что интервалы между поездами в северной части Замоскворецкой линии метро увеличены из-за человека, оказавшегося на путях. Затем движение ввели в график.
25 апреля столичный департамент транспорта писал, что неизвестный попал на пути на Таганско-Краснопресненской линии. Тогда было ограничено движение от станции «Спартак» до станции «Баррикадная», а в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.