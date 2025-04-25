В Москве остановили движение на части Таганско-Краснопресненской ветки метро
В Москве на Таганско-Краснопресненской линии метро нет движения от станции «Спартак» до станции «Баррикадная». Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Ранее дептранс писал, что на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути.
Там указали, что прилагают усилия для восстановления движения на участке, и призвали пользоваться Большой Кольцевой линией метро, МЦК и наземным транспортом.
22 апреля в Москве приостанавливали движение на участке от станции «Октябрьской» до «Новых Черемушек» Калужско-Рижской линии. В департаменте транспорта заявляли, что на южном участке Калужско-Рижской линии неизвестный попал на пути. В связи с этим интервалы поездов временно выросли.