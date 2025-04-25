В Москве остановили движение на части Таганско-Краснопресненской ветки метро

22 апреля в Москве приостанавливали движение на участке от станции «Октябрьской» до «Новых Черемушек» Калужско-Рижской линии. В департаменте транспорта заявляли, что на южном участке Калужско-Рижской линии неизвестный попал на пути. В связи с этим интервалы поездов временно выросли.