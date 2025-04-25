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В Москве остановили движение на части Таганско-Краснопресненской ветки метро

Ведомости

В Москве на Таганско-Краснопресненской линии метро нет движения от станции «Спартак» до станции «Баррикадная». Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Ранее дептранс писал, что на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути.

Там указали, что прилагают усилия для восстановления движения на участке, и призвали пользоваться Большой Кольцевой линией метро, МЦК и наземным транспортом.

22 апреля в Москве приостанавливали движение на участке от станции «Октябрьской» до «Новых Черемушек» Калужско-Рижской линии. В департаменте транспорта заявляли, что на южном участке Калужско-Рижской линии неизвестный попал на пути. В связи с этим интервалы поездов временно выросли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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