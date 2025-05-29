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Следователи установили личности погибших в Ставрополе мужчин

Ведомости

Следователи Следственного комитета (СК) установили личности мужчин, которые погибли в Ставрополе при взрыве. Ими оказались ветеран спецоперации, участник программы «Время героев», первый заместитель мэра города Заур Гурциев и его 29-летний знакомый, являвшийся местным жителем. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства. 

Сообщается также, что сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.

Следствие рассматривает все возможные версии причин произошедшего, в том числе террористический акт.  Следственные органы предполагают, что преступник использовал самодельное взрывное устройство.

Ночью 29 мая глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что на улице Чехова прогремел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин. «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что произошла детонация гранаты. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщал, что одним из погибших был Гурциев.

По факту гибели людей возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Глава СК Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому доложить о ходе расследования гибели двух жителей региона в результате взрыва. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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