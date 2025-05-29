Следователи установили личности погибших в Ставрополе мужчин

Следователи Следственного комитета (СК) установили личности мужчин, которые погибли в Ставрополе при взрыве. Ими оказались ветеран спецоперации, участник программы «Время героев», первый заместитель мэра города Заур Гурциев и его 29-летний знакомый, являвшийся местным жителем. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.