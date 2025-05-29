Следователи установили личности погибших в Ставрополе мужчин
Следователи Следственного комитета (СК) установили личности мужчин, которые погибли в Ставрополе при взрыве. Ими оказались ветеран спецоперации, участник программы «Время героев», первый заместитель мэра города Заур Гурциев и его 29-летний знакомый, являвшийся местным жителем. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.
Сообщается также, что сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.
Следствие рассматривает все возможные версии причин произошедшего, в том числе террористический акт. Следственные органы предполагают, что преступник использовал самодельное взрывное устройство.
По факту гибели людей возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
Глава СК Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому доложить о ходе расследования гибели двух жителей региона в результате взрыва.