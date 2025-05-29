Верховный суд РФ уточнил, когда можно отъезжать от места ДТП
Верховный суд России постановил, что водитель, который стал участником дорожно-транспортного происшествия, может временно отъехать от места аварии, если другим автомобилям необходимо проехать. Так на дороге можно избежать возникновения затора, передает ТАСС.
Суд принял такое решение в связи с разбирательством по делу женщины-водителя, которая отъехала от места происшествия, чтобы не создавать затор. Она была признана виновной и лишена прав мировым судьей, а затем и судами вышестоящих инстанций.
Верховный суд указал, что в соответствии с ПДД перемещение автомобиля может быть допустимо, если предварительно зафиксировать обстоятельства аварии. Суд учел отсутствие умысла покинуть место происшествия у водителя.
Обвинение переквалифицировали и признали фигурантку виновной по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием). Женщину оштрафовали на 1000 руб.
В январе 2025 г. ВС России обязал водителя воздерживаться от алкоголя после ДТП, даже если он единственный его участник. Тогда суд изучил жалобу жителя Карелии, который утверждал о неправомерном временном лишении водительских прав.