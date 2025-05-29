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Верховный суд РФ уточнил, когда можно отъезжать от места ДТП

Ведомости

Верховный суд России постановил, что водитель, который стал участником дорожно-транспортного происшествия, может временно отъехать от места аварии, если другим автомобилям необходимо проехать. Так на дороге можно избежать возникновения затора, передает ТАСС.

Суд принял такое решение в связи с разбирательством по делу женщины-водителя, которая отъехала от места происшествия, чтобы не создавать затор. Она была признана виновной и лишена прав мировым судьей, а затем и судами вышестоящих инстанций.

Верховный суд указал, что в соответствии с ПДД перемещение автомобиля может быть допустимо, если предварительно зафиксировать обстоятельства аварии. Суд учел отсутствие умысла покинуть место происшествия у водителя.

Обвинение переквалифицировали и признали фигурантку виновной по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием). Женщину оштрафовали на 1000 руб.

В январе 2025 г. ВС России обязал водителя воздерживаться от алкоголя после ДТП, даже если он единственный его участник. Тогда суд изучил жалобу жителя Карелии, который утверждал о неправомерном временном лишении водительских прав.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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