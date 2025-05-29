В швейцарских Альпах оползень уничтожил деревню
На юге Швейцарии оползень, вызванный осколком ледника Берч, уничтожил деревню Блаттен. Около 300 жителей эвакуировали, один пропал без вести. Об этом сообщает The Guardian.
В заявлении регионального правительства говорится, что большой кусок Березового ледника, расположенный над деревней, откололся, чем вызвал оползень. В результате около 90% деревни, река, протекающую через нее, и склоны окружающей долины оказались под завалами песка и грязи.
Глава службы безопасности региона Стефан Ганзер рассказал, что ситуация может ухудшиться.
Во время тайфуна «Шаньшань» в Японии в августе 2024 г. ливень спровоцировал оползень, который обрушился на дом с пятью жильцами в Нагасаки. Спасти из-под завалов удалось только двоих – 40-летних дочерей погибших супругов.