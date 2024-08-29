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Почти 80 человек пострадали из-за тайфуна на юго-западе Японии

Ведомости

В результате последствий тайфуна «Шаньшань» на юго-западном японском острове Кюсю пострадали 79 человек, один числится пропавшим без вести, сообщает NHK.

Пропавшим считается 60-летний мужчина, который накануне вечером упал с лодки в море у причала в порту города Кагосима.

Данные актуальны на 17:00 по местному времени (11:00 мск). Отмечается, что 35 человек пострадали в префектуре Миядзаки, еще 23 – в префектуре Кагосима и семь – в префектуре Нагасаки. Вместе с тем пять человек были травмированы в префектуре Сага, четыре – в префектуре Кумамото, три – в префектуре Фукуока и два – в префектуре Оита.

29 августа власти Нагасаки распорядились об эвакуации жителей всех районов города. В этот же день стало известно, что во время тайфуна в префектуре Айти погибли три человека – супружеская пара 70 лет и их 30-летний сын. Ливень спровоцировал оползень, который обрушился на дом с пятью жильцами. Спасти из-под завалов удалось только двоих – 40-летних дочерей погибших супругов. 

Тайфун «Шаньшань» обрушился на Японию утром 29 августа. По прогнозам синоптиков, максимальная скорость ветра в центре тайфуна может достигать 250 км/ч. Японское метеорологическое агентство выпустило экстренное предупреждение. Тайфун находится в районе префектуры Кагосима и движется на северо-восток со скоростью 15 км/ч. В некоторых районах за последние 48 часов уже выпало более 700 мм осадков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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