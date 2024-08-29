Почти 80 человек пострадали из-за тайфуна на юго-западе Японии
В результате последствий тайфуна «Шаньшань» на юго-западном японском острове Кюсю пострадали 79 человек, один числится пропавшим без вести, сообщает NHK.
Пропавшим считается 60-летний мужчина, который накануне вечером упал с лодки в море у причала в порту города Кагосима.
Данные актуальны на 17:00 по местному времени (11:00 мск). Отмечается, что 35 человек пострадали в префектуре Миядзаки, еще 23 – в префектуре Кагосима и семь – в префектуре Нагасаки. Вместе с тем пять человек были травмированы в префектуре Сага, четыре – в префектуре Кумамото, три – в префектуре Фукуока и два – в префектуре Оита.
29 августа власти Нагасаки распорядились об эвакуации жителей всех районов города. В этот же день стало известно, что во время тайфуна в префектуре Айти погибли три человека – супружеская пара 70 лет и их 30-летний сын. Ливень спровоцировал оползень, который обрушился на дом с пятью жильцами. Спасти из-под завалов удалось только двоих – 40-летних дочерей погибших супругов.
Тайфун «Шаньшань» обрушился на Японию утром 29 августа. По прогнозам синоптиков, максимальная скорость ветра в центре тайфуна может достигать 250 км/ч. Японское метеорологическое агентство выпустило экстренное предупреждение. Тайфун находится в районе префектуры Кагосима и движется на северо-восток со скоростью 15 км/ч. В некоторых районах за последние 48 часов уже выпало более 700 мм осадков.