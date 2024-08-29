Почти 80 человек пострадали из-за тайфуна на юго-западе Японии

Данные актуальны на 17:00 по местному времени (11:00 мск). Отмечается, что 35 человек пострадали в префектуре Миядзаки, еще 23 – в префектуре Кагосима и семь – в префектуре Нагасаки. Вместе с тем пять человек были травмированы в префектуре Сага, четыре – в префектуре Кумамото, три – в префектуре Фукуока и два – в префектуре Оита.