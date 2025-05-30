Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Бастрыкин рассказал о методах воспитания в Следственном комитете

Ведомости

Детей необходимо учить критическому мышлению, сочетая теорию с практикой, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в разговоре с «Ведомостями». По его словам, одних уроков вроде «Разговоров о важном» недостаточно – нужно вовлекать школьников в реальные дела.

В качестве примера он привел созданную в СКР систему образования: кадетские корпуса, академии и профильные классы. Ученики не только получают знания, но и участвуют в добровольческих проектах.

«Летом для обучающихся организован так называемый третий трудовой семестр – ребята в период каникул помогают в социальных учреждениях, в госпиталях, где проходят лечение в том числе участники специальной военной операции, облагораживают памятники бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», – отметил Бастрыкин.

Он подчеркнул, что кадеты «вместо компьютерных игр и развлечений помогают людям и вносят вклад в сохранение памяти о наших предках». Глава СКР выразил надежду, что именно такие люди, воспитанные на настоящих ценностях, впоследствии будут определять будущее страны.

Также Бастрыкин рассказал, что СКР проводит десятки мероприятий патриотического характера. Среди них:

  • Слет поисковых отрядов в Краснодарском крае,

  • Эстафета «Вместе – к Победе!»,

  • Кадетский рейд в Волгограде ко дню Сталинградской битвы.

Особое внимание уделяется исторической памяти. В образовательные программы включен проект «Без срока давности», направленный против фальсификации истории.

«Вспомним фразу великого полководца Александра Суворова: «Тяжело в учении – легко в бою»! Поэтому учебная жизнь наших кадет и студентов расписана буквально по минутам», – подчеркнул Бастрыкин.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных