Бастрыкин рассказал о методах воспитания в Следственном комитете

Он подчеркнул, что кадеты «вместо компьютерных игр и развлечений помогают людям и вносят вклад в сохранение памяти о наших предках». Глава СКР выразил надежду, что именно такие люди, воспитанные на настоящих ценностях, впоследствии будут определять будущее страны.