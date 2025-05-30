Бастрыкин рассказал о методах воспитания в Следственном комитете
Детей необходимо учить критическому мышлению, сочетая теорию с практикой, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в разговоре с «Ведомостями». По его словам, одних уроков вроде «Разговоров о важном» недостаточно – нужно вовлекать школьников в реальные дела.
В качестве примера он привел созданную в СКР систему образования: кадетские корпуса, академии и профильные классы. Ученики не только получают знания, но и участвуют в добровольческих проектах.
«Летом для обучающихся организован так называемый третий трудовой семестр – ребята в период каникул помогают в социальных учреждениях, в госпиталях, где проходят лечение в том числе участники специальной военной операции, облагораживают памятники бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», – отметил Бастрыкин.
Он подчеркнул, что кадеты «вместо компьютерных игр и развлечений помогают людям и вносят вклад в сохранение памяти о наших предках». Глава СКР выразил надежду, что именно такие люди, воспитанные на настоящих ценностях, впоследствии будут определять будущее страны.
Также Бастрыкин рассказал, что СКР проводит десятки мероприятий патриотического характера. Среди них:
Слет поисковых отрядов в Краснодарском крае,
Эстафета «Вместе – к Победе!»,
Кадетский рейд в Волгограде ко дню Сталинградской битвы.
Особое внимание уделяется исторической памяти. В образовательные программы включен проект «Без срока давности», направленный против фальсификации истории.
«Вспомним фразу великого полководца Александра Суворова: «Тяжело в учении – легко в бою»! Поэтому учебная жизнь наших кадет и студентов расписана буквально по минутам», – подчеркнул Бастрыкин.