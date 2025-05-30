Суд отправил под домашний арест сотрудника Минздрава Алексея Сазонова
Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику отдела департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава РФ Алексею Сазонову. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Срок домашнего ареста для Сазонова был назначен в размере двух месяцев.
По тому же делу проходит генеральный директор Jodas Expoim Сингх Парсад. Он также обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд избрал для Парсада меру пресечения в виде заключения под стражу на срок в два месяца.