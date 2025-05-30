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Суд отправил под домашний арест сотрудника Минздрава Алексея Сазонова

Ведомости

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику отдела департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава РФ Алексею Сазонову. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Срок домашнего ареста для Сазонова был назначен в размере двух месяцев.

По тому же делу проходит генеральный директор Jodas Expoim Сингх Парсад. Он также обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд избрал для Парсада меру пресечения в виде заключения под стражу на срок в два месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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